Dalla collaborazione tra l’associazionismo e il Centro Servizi per il Volontariato Sodalis, 105 iniziative solidali per quasi 10000 beneficiari.

Sono 105 le Micro Azioni Natalizie-M.A.N. realizzate dalle associazioni di volontario e di promozione sociale in provincia di Salerno insieme al CSV Salerno.

“Le MAN sono state un’esperienza di straordinaria solidarietà a favore del territorio e della comunità. Il risultato della sinergia tra organizzazioni, CSV e quasi 800 volontari. Siamo consapevoli di essere una goccia nel mare di solidarietà prodotto dal volontariato salernitano e dai cittadini sensibili che in questo momento così delicato, si sono attivati per aiutare chi era in difficoltà. Siamo orgogliosi di essere stati i promotori e parte attiva della società che si rimbocca le maniche rendendo questo mondo più umano” – commenta il Presidente di Sodalis CSV Salerno Agostino Braca.

Le attività si sono realizzate dal 7 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 con 732 volontari in azione, 9.714 persone assistite e 25.591 cittadini avvicinati. Questi i numeri dell’ondata di solidarietà che ha investito la provincia di Salerno con il coinvolgimento di intere comunità.

L’impegno dei volontari si è concentrato in gran parte nella consegna di pacchi alimentari e di pasti pronti per famiglie e persone in difficoltà soprattutto legate all’emergenza. Donati giocattoli e materiale di cancelleria per bambini e disabili, consegnati anche presidi sanitari.

Le attività solidali sono state anche un momento per promuovere e favorire la partecipazione al volontariato con la consegna di gadget associativi destinati ai cittadini. Non sono mancate le attività dirette al coinvolgimento di bambini e ragazzi attraverso il web, corsi on-line dedicati alla realizzazione di dolci, decorazioni natalizi, letture di favole, momenti per condividere insieme, anche se a distanza, lo spirito natalizio.

Le MAN si sono svolte in 51 Comuni: Salerno, Agropoli, Albanella, Amalfi, Angri, Atena Lucana, Baronissi, Battipaglia, Bellizzi, Bracigliano, Camerota, Capaccio Paestum, Castel San Giorgio, Castellabate, Castiglione del Genovesi, Cava de’ Tirreni, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cetara, Corbara, Eboli, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pagani, Pellezzano, Polla, Pontecagnano Faiano, Postiglione, Ravello, Rofrano, Salento, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, Sapri, Sarno, Scafati, Siano, Sicignano degli Alburni, Tramonti, Vallo della Lucania, Vibonati, Vietri sul Mare.