ARTE, MUSICA E AMBIENTE AL PARCO DEL MERCATELLO GRAZIE AL “ROTARACT CLUB SALERNO  EST”

Pittori, ceramisti, musicisti e altri artisti salernitani realizzeranno le loro opere e si esibiranno a partire dalle ore 18,00 e fino alle 21,00 di domenica 4 luglio all’interno degli ampi spazi del “Parco del Mercatello” nell’ambito della prima edizione dell’evento A.M.A. Salerno (Arte Musica Ambiente) fortemente voluto dal presidente del “Rotaract Club Salerno Est”, l’avvocato Michele Landi :” Tutti gli artisti, che durante la serata realizzeranno le loro opere, saranno coordinati dal dottor Giuseppe Carabetta , noto artista salernitano, che presenterà gli artisti al pubblico presente che, se vorrà ,potrà essere coinvolto nella realizzazione di un dipinto o di un’altra opera. Il festival terminerà con una scenografica narrazione della storia di Salerno, raccontata da Gianni Fiorito, che sarà accompagnato dalle note del violino di Giovanna Naddeo. Tutte le opere realizzate durante la serata saranno poi successivamente vendute durante un’asta che sarà organizzata per raccogliere fondi da donare per sostenere l’arte salernitana. L’evento patrocinato dal “Rotary Club Salerno Est” presieduto da Dino Bruno, ha avuto anche il patrocinio morale del “Comune di Salerno”. Questo evento, insieme al “Festival dello Sport”, organizzato a settembre, sempre dal “Rotaract Club Salerno Est” , presso il Lido dell’Esercito diventeranno sicuramente degli appuntamenti fissi per tutti i salernitani”.

Aniello Palumbo