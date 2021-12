Arte in vetrina, da martedì 7 opere esposte nei negozi.

Un evento a salerno e provincia che parte il 7 dicembre 2021 e durerà fino al 10 gennaio 2022: le vetrine dei negozi si riempiranno delle opere d’arte di 39 artisti salernitani che hanno aderito alla manifestazione “Arte in vetrina”, promossa dalla CAPIT- associazioni e circoli di promozione sociale-, a cura di Antonio Angieri, con la direzione artistica di Laura Bruno.

Un’ idea originale che diffonde cultura , arte e letteratura non solo come atto espositivo ma divulgativo . Un’azione riflessiva che rappresenta una “rinascita” apputno per chi nell’isolamento artistico trova luce in vetrina dopo il buo della pandemia.

Per gli artisti rappresenta il volersi riappropriare della libertà in nome dell’arte e recuperare l’autonomia artistica dopo la chiusura del lock-down, con una formula di prudenza, evitando il contatto diretto.

La consuetudine per gli artisti salernitani di esporre arte in vetrina si è consolidata negli anni con manifestazioni di varie associazioni ed eventi di liberi artisti; ora essa viene riproposta come rinascita artistica dall’isolamento in cui la pandemia ha costretto tutti negli ultimi due anni e come movimento popolare artistico di riscossa, coesione e ripresa della vita in senso lato.

Ogni artista ha scelto uno o più negozi, sia centrali che periferici, dove ha portato una propria opera d’arte, dal disegno, illustrazione, letterratura, pittura, alla ceramica o scultura. Sono stati inseriti nel contesto anche due libri in memoria di due scrittori, Lanfranco Cirillo e Felice Tommasone.

Segno distintivo della manifestazione è un nastrino rosso -fiocco o coccarda- apposto sull’opera: il rosso indica l’energia vitale e la passione con cui l’artista riprende in mano la propria vita e l’arte e invita tutti a fare altrettanto. Un invito alla speranza, all’impegno culturale e civile, alla diffusione dell’arte in quanto forma di vita e di energia.

Gilda Ricci

ARTISTI

