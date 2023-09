Anffas Salerno protagonista ad Expo Aid a Rimini

“Associazioni”, “inclusione” e “disabilità”, tre semplici parole hanno dato vita all’acronimo EXPO AID 2023 mettendo “io, persona al centro”, del primo e più importante evento istituzionale dedicato al Terzo Settore e all’associazionismo che si è svolto al Palacongressi di Rimini il 22 e 23 settembre scorsi.

L’evento svoltosi a Rimini, fortemente voluto ed organizzato dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, con l’obiettivo di discutere di “attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti”, è stata un’occasione di incontro, confronto, scambio di buone prassi tra enti, persone con disabilità ed esperti che lavorano nel settore.

Un appuntamento importante per Anffas che “c’era: e come nel suo stile, Anffas c’era in grande!”, largamente rappresentata a tutti i livelli alla prima edizione dove si avuto un notevole momento di spicco e di risalto per Anffas Onlus Salerno con il toccante e significativo monologo del giovane salernitano Enrico Delle Serre.

Quest’ultimo, in qualità di leader della PIAM (che ricordiamo essere la prima Piattaforma di Autorappresentanti in Italia, nata nel 2015 a seguito di Europe In Action, la conferenza annuale di Inclusion Europe alla cui realizzazione ha collaborato Anffas e che ha visto la partecipazione di centinaia di persone con disabilità intellettive, familiari, professionisti del settore e amici provenienti da tutta Europa, e che vede ora la diffusione capillare di gruppi di autorappresentanti su tutto il territorio italiano), invitato direttamente dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, ha dato vita ad un importante momento di autorappresentanza nel quale una persona con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo, ha rivendicato in prima persona davanti ad una platea di un evento pubblico i diritti di tutte le persone con disabilità.

Un importante riconoscimento per Enrico Delle Serre, a cui ha fatto seguito nella giornata di ieri il premio assegnato a Roma nella sede della direzione generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , poiché vincitore dell’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM”, concorso dedicato agli artisti con disabilità, quest’anno dedicato al tema “Disabilità e Musica”, che prevede la rappresentazione delle diverse opere sui biglietti della Lotteria Italia 2023.

Numerosi gli argomenti di forte interesse per tutte le persone con disabilità, per le loro famiglie, per le istituzioni e per tutti gli stakeholder affrontati nel corso della due giorni di EXPO AID 2023, proprio come auspicato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Numerose sono state le progettualità innovative che Anffas ha portato all’evento, attraverso uno spazio espositivo appositamente dedicato, che hanno catturato l’attenzione di tutti i partecipanti.

Una presenza concreta, quindi, quella di Anffas, che ha evidenziato le attività che svolge relativamente a tutti gli ambiti della vita delle persone con disabilità, in particolare intellettive e con disturbi del neurosviluppo, e che ha accompagnato gli interventi dei relatori Anffas avuti nei panel tematici tra cui la sessione dedicata al tema “Progetto Individuale di Vita: le basi” durante la quale Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas ha illustrato il suo contributo “Integrare i saperi e le politiche sociali e sanitarie per rendere operativo il Progetto di vita della Persona con disabilità”, esponendo con chiarezza e precisione i contenuti, i passaggi e le criticità da superare relative al decreto attuativo della Legge 22 dicembre 2021, n. 227 – che definisce i processi legati alla garanzia del diritto delle persone con disabilità di richiedere ed ottenere il proprio progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, attraverso una valutazione multidimensionale: un decreto che, alla vigilia della sua emanazione, a distanza di 23 anni dalla legge 328/2000 che nel suo art.14 ha introdotto il Progetto di Vita, consentirà di avere non soltanto il riconoscimento del diritto al Progetto di Vita. ma anche la definizione delle procedure per poterlo ottenere.

Il presidente Anffas Salerno Salvatore Parisi ha dichiarato: “EXPO AID 2023 è stata un’importantissima occasione per dare voce alle tante persone con disabilità e per richiamare l’attenzione alla partecipazione alla vita sociale, politica e civile.

Il monologo, che magistralmente ha rappresentato Enrico, è la sintesi perfetta di ciò che le persone con disabilità richiedo alla comunità e per tutti deve rappresentare la strada maestra per il miglioramento della qualità di vita.

Un ringraziamento particolare va ad Anffas Salerno, alla Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa, alla Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas e a tutti i collaboratori per il lavoro e il percorso svolto al fianco di Enrico e di tante altre persone con disabilità e loro famiglie”.