SOSTA SELVAGGIA AL MOLO MANFREDI: SANZIONI DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Nel fine settimana appena trascorso, la Capitaneria di porto di Salerno ha elevato decine di sanzioni amministrative ai proprietari di vetture posteggiate al di fuori delle aree adibite alla sosta all’interno del Molo Manfredi del porto di Salerno.

L’attività dei militari è stata diretta a vigilare il rispetto delle Ordinanze e/o autorizzazioni in vigore all’interno del Molo Manfredi del porto di Salerno da parte degli automobilisti, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza in ambito portuale. Nello specifico, le modalità di accesso e di sosta sono disciplinate dall’Ordinanza n. 01/16/fc emanata congiuntamente all’allora Autorità Portuale di Salerno, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la quale consente l’accesso ed il transito esclusivamente ai veicoli condotti da soggetti aventi un interesse qualificato rispetto alle attività svolte nell’ambito del Molo Manfredi. In merito alla sosta delle autovetture nelle aree delimitate dagli stalli di colore giallo, si rammenta che la stessa è riservata ai veicoli autorizzati e muniti di apposito contrassegno che dovrà essere esibito all’atto dell’accesso nonché posizionato in maniera visibile all’interno del veicolo. Per quanto concerne, invece, l’area antistante la Stazione Marittima, delimitata da strisce di colore blu, la stessa è disciplinata da apposita concessione e destinata ad uso parcheggio pubblico a pagamento (dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 02.00; sabato, domenica e festivi per l’intera giornata). In ogni caso, è assolutamente vietata la sosta al di fuori degli stalli segnalati nonché in aree diverse da quelle espressamente regolamentate.

La Capitaneria di porto di Salerno invita tutti gli automobilisti ad attenersi a quanto previsto dalla normativa e, soprattutto, a parcheggiare le auto all’interno degli spazi appositamente dedicati. L’attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi giorni e non vi sarà tolleranza per gli automobilisti indisciplinati che con la loro condotta arrecano pregiudizio alla sicurezza delle attività che si svolgono in porto.

Salerno, 28 ottobre 2019

