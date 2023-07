Al via l’Estate dei Piccoli con l’Amalfi Summer Fest 2023

Il mondo incantato di Amalfi sta per spalancarsi. Un viaggio fantastico nei luoghi della fantasia, tra fiabe e folletti, gnomi dispettosi, luna park, laboratori d’arte ‘en plein air’. La Costa d’Amalfi brilla di tutti i colori dell’arcobaleno, aprendo i suoi spazi e le sue bellezze all’Estate dei Piccoli, il programma di eventi ideato in esclusiva per tutti i bambini.

Un appuntamento divenuto un cult, atteso con ansia da tutti i bimbi, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, come sempre ad ingresso libero. «Perché la fantasia non può avere confini – afferma il Sindaco – L’Estate dei Piccoli sarà un sogno ad occhi aperti per regalare felicità e occasioni di aggregazione. Attraverso il gioco, il racconto e il teatro promuoviamo l’immaginazione, stimoliamo la cultura e l’educazione».

E allora, pronti a salpare verso l’isola che non c’è’ e ad immergervi in questo mondo magico? Quindici appuntamenti straordinari, in programma da luglio a settembre 2023, tra principi azzurri, streghe cattive, giochi d’astuzia e stratagemmi, pièce teatrali, principesse che prendono vita, musica e balletti. Ci sarà la Sirenetta Ariel con il chiacchierone Granchio Sebastian, I Tre Porcellini pronti a sfidare il Lupo, Pinocchio tra Grillo Parlante e Fata Turchina.

Che estate sarebbe senza l’immancabile schiuma party? E ancora i limoni sui terrazzamenti che brillano al sole e i cieli stellati ai piedi del Duomo di Amalfi diventano fonte di ispirazione per i piccoli creativi che, armati di tela e pennelli, daranno forma ai loro desideri.

Spazio anche alla cultura e alla storia amalfitana, con l’evento di pittura dedicato al Galeone Vittoria, restaurato e conservato all’interno dell’Antico Arsenale, simbolo della Repubblica Marinara di Amalfi.

«Liberiamo la fantasia! – sottolinea Francesca Gargano, Assessore alle Politiche Sociali e all’Infanzia – Il cartellone eventi dedicato ai più piccoli per l’Amministrazione è davvero un’occasione straordinaria per favorire l’incontro, il dialogo, per un’estate bella, gioiosa, per imparare cose nuove, ma con leggerezza. Anche l’arte diventa una dinamica sociale che, di volta in volta, permetterà ai bimbi di scoprire e conoscere luoghi simbolo di Amalfi. Amalfi Summer Camp ed Estate dei Piccoli sono uno dei punti di forza della nostra programmazione. Crediamo nei bambini e il nostro obiettivo è stimolare il loro potenziale e aiutarli ad esprimere la loro personalità».

Fiabe e classici della letteratura per ragazzi, sono trasposti in spettacoli teatrali per insegnare l’inclusione contro ogni forma di discriminazione. Tra luoghi fantastici e paesaggi immaginari, tra happy end e storie di coraggio, la fiaba diventa un espediente narrativo per imparare a superare ostacoli e difficoltà, ma anche un’occasione, nel racconto orale, di creare relazioni tra genitori e figli, con una profonda valenza educativa.

«L’estate è più allegra ad Amalfi. Il programma per i più piccoli è un’occasione di crescita che si muove attraverso le attività educative, il gioco e i laboratori ludico ricreativi, alla riscoperta della socializzazione, con un forte impatto educativo e con tante attività per stare all’aria aperta – spiega Enza Cobalto, consigliera con delega agli Eventi e alla Cultura – Si impara a stare con gli altri e, allo stesso tempo, ad esprimere se stessi. È un’occasione per i bimbi anche per acquisire maggiore autonomia, sensibilizzando al rispetto reciproco. Tutti gli eventi sono dedicati ai bambini e alle loro famiglie e a chi ha scelto Amalfi come destinazione turistica. Desideriamo regalare felicità e sorrisi per un’estate indimenticabile».

IL PROGRAMMA

Si parte giovedì 13 Luglio alle ore 19 con La Piazza del Divertimento. Un grande luna park in Piazza Municipio, con tradizionali giochi di quartiere e una vera e propria sala giochi, con ping pong, air hokey, basket game e tanto altro.

Martedì 18 Luglio alle ore 18:30 presso la Spiaggetta del Porto il Mandala Art: una rappresentazione dell’intero ciclo dell’esistenza. La sua forma circolare è la raffigurazione dell’universo interiore, che ciascuno, anche il più piccolo essere di questa Terra, ha al suo interno. Una sorta di viaggio sciamanico alla scoperta di se stessi, condotto da Francesca Fusco.

Giovedì 20 Luglio alle ore 19.00 ci si sposta a Pogerola di Amalfi, in località Castello, per InCantabosco. Le avventure delle fate e degli gnomi più strampalati del mondo non si fermano nemmeno in Estate, chissà questa volta cosa avrà combinato Mago Magone! A cura della Compagnia Citrea

Martedì 25 Luglio, ritorna l’evento più atteso da grandi e piccini. Pronti a tuffarvi tra le bolle di sapone dello Schiuma Party? Alle ore 17.30, presso la spiaggetta libera. A cura di #Costieracreativa e Wake Up Animation

Giovedì 27 Luglio alle ore 20:00 a Tovere di Amalfi lo spettacolo In fondo al mar. Chi sarebbe disposto a lasciare il proprio mondo per inseguire un sogno? Il mare è un posto magico e i suoi abissi nascondono creature fantastiche: è la storia di Ariel, la Sirenetta! Spettacolo per famiglie a cura della Compagnia Citrea

Lunedì 31 Luglio, ore 17.30 – 21.00, al Parco Pineta Art for Kids – L’arte a misura di bambino. Il Laboratorio artistico per bambini dal tema Radici. Evento su due turni, max 50 persone, con prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504. A cura de Il Mondo di Naty

Martedì 1 Agosto si sale a Vettica di Amalfi alle ore 20 con lo spettacolo Pinocchio. Le avventure del burattino di legno più famoso di tutti i tempi che incontrerà tanti personaggi buoni, come il Grillo Parlante e la Fata Turchina. Non mancheranno però le difficoltà, l’incontro con i famelici Gatto e la Volpe e il cattivo Mangiafuoco. Spettacolo per famiglie a cura della Compagnia Citrea

Giovedì 3 Agosto si sogna in Piazza Municipio alle ore 21 con La Bella Addormentata. Lo spettacolo da anni affascina i bambini di tutta Italia attraverso l’unione della componente popolare dei pupazzi e la sperimentazione dei linguaggi espressivi del corpo e della voce, in un turbillon di personaggi, voci, costumi che portano avanti il racconto in leggerezza. Spettacolo per ragazzi e bambini a partire dai 4 anni. A cura di Florian Metateatro

Martedì 8 Agosto, ore 17.30 – 21.00, al Parco Pineta Art for Kids – L’arte a misura di bambino. Laboratorio artistico per bambini dal tema Amore e Appartenenza dedicato al galeone Vittoria. Evento con prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504. A cura de Il Mondo di Naty

Giovedì 10 Agosto, ore 21:00, in Piazza Municipio, I Tre Porcellini, trasposizione teatrale della classica fiaba della tradizione orale inglese che nel corso dei secoli ha vissuto una continua evoluzione. Spettacolo per ragazzi e bambini a partire dai 4 anni. A cura di Teatro La Mansarda e Teatro dell’Orco.

Giovedì 17 Agosto, alle ore 21:00, a Pogerola in Piazza Amodio Dov’è finito il principe azzurro?! Un allegro spettacolo con Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata, ma anche Lucilla, Sofia, Giovanna… tutte aspettano il loro Principe Azzurro, che arriva, ma ne è uno solo. Come farà il nostro principe azzurro a destreggiarsi tra le scelte?! Spettacolo per ragazzi e bambini a partire dai 4 anni. A cura di Teatro nel Baule.

Martedì 22 Agosto, ore 17.30 – 21.00, al Parco Pineta Art for Kids – L’arte a misura di bambino. Laboratorio artistico per bambini dal tema Repubblica Marinara. Evento con prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504. A cura de Il Mondo di Naty

Giovedì 24 Agosto alle ore 21:00, in Piazza Municipio Pinocchio, performance con le tecniche del teatro di strada, con musiche dal vivo e maschere per un festoso omaggio all’amato Pinocchio. Spettacolo per ragazzi e bambini a partire dai 4 anni. A cura di Teatro Bertolt Brecht.

Martedì 29 Agosto, ore 17.30 – 21.00, al Belvedere di S. Lorenzo Art for Kids – L’arte a misura di bambino

Laboratorio artistico di pittura per bambini Amalfi en Plein Air. Evento con prenotazione obbligatoria: Tel. 320 7880504. A cura de Il Mondo di Naty

Domenica 3 Settembre gran finale in Piazza Municipio alle ore 21 con In bocca al Lupo! Il cacciatore, noto personaggio di tante fiabe, è anche un papà! Il problema è che lui non sa nemmeno come si tengono in braccio i bambini. Il suo mestiere è sempre stato quello di andare per boschi con un fucile in spalla, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso. Forse però, ora è il caso di togliersi gli scarponi, mettersi il grembiule e preparare il biberon. Spettacolo per ragazzi e bambini a partire dai 4 anni. A cura di Teatro del Canguro.