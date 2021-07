Al via l’Area Territoriale Mercato Sud-Ovest del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, vara la nuova Area Territoriale Mercato Sud-Ovest che comprenderà le regioni Campania, Calabria e Sicilia.

Il nuovo presidio territoriale, che sarà diretto da Nicola Culicchia, avrà il compito di affiancare le 25 BCC del Gruppo Iccrea che operano in quest’area nel supporto specialistico a clienti e soci famiglie e imprese, ad integrazione del loro fondamentale ruolo di banca locale.

In particolare, l’Area sarà funzionale a fornire un sostegno alle BCC nella quotidiana operatività commerciale e nella promozione di prodotti e servizi speciali e progetti strategici per ognuno dei territori serviti. Una macchina organizzativa che servirà per rafforzare le strategie di mercato delle BCC e accrescere le sinergie con le strutture centrali di Iccrea, nel rispetto sia delle caratteristiche che contraddistinguono le Banche di Credito Cooperativo sul territorio, che delle nuove esigenze della clientela legate all’uso delle nuove tecnologie.

Grazie a questa riorganizzazione, entro il 2023 l’Area Sud-Ovest potrà contare su un incremento dei finanziamenti complessivi alla clientela per 836 milioni di euro, di cui oltre 444 milioni (53% dell’intera Area) solo in Campania.

Nel 2023, nell’Area è inoltre prevista una crescita della raccolta qualificata, comprensiva delle componenti di risparmio gestito e prodotti assicurativi, di 511 milioni di Euro, di cui 263 milioni (51% dell’intera Area) in Campania.

Al 31 dicembre 2020, il Gruppo Iccrea ha realizzato nell’Area Sud-Ovest impieghi per 4,6 miliardi di Euro, di cui 2,1 miliardi in Campania (46% dell’intera Area), una raccolta diretta di 8,7 miliardi, di cui 3,5 miliardi in Campania (40% dell’intera Area), e una raccolta indiretta di 1,2 miliardi di Euro, di cui 422 milioni in Campania (35% dell’intera Area).

Nel corso del 2020, nell’Area Sud-Ovest sono stati realizzati impieghi soggetti a moratoria per 1,1 miliardi di Euro, di cui 537 milioni in Campania (49% dell’intera Area), e nuove erogazioni cura Italia per 528 milioni di Euro, di cui 259 milioni in Campania (49% dell’intera Area).

L’Area Sud-Ovest comprende 25 BCC per un totale di 296 sportelli, dislocate 8 in Campania con 103 sportelli, 6 in Calabria con 63 sportelli e 11 in Sicilia con 130 sportelli.

In particolare, le BCC campane dell’Area Sud-Ovest sono: Bcc di Buccino e dei Comuni Cilentani, Bcc di Napoli, Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania, Bcc Campania Centro, Bcc di Capaccio Paestum e Serino, Bcc di Scafati e Cetara, Bcc Terra di Lavoro S. Vincenzo De’ Paoli, Bcc di San Marco dei Cavoti e del Sannio.

L’avvio dell’Area Sud-Ovest si inserisce nel piano di riorganizzazione territoriale del Gruppo Iccrea che ha previsto la costituzione di altre 5 aree che presidieranno il Sud-Est (Puglia e Basilicata), il Centro-Ovest (Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna), il Centro-Est (Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise), il Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria) e il Nord-Est (Veneto, Trentino e Friuli V.G.).

“Questo nuovo assetto organizzativo – commenta Nicola Culicchia, Direttore Area Territoriale Sud-Ovest di Iccrea Banca – si inserisce in un progetto più ampio del Gruppo Iccrea che ha l’obiettivo di efficientare e migliorare l’attività e l’offerta di tutte le BCC verso la propria clientela. Vogliamo dotarci di un modello flessibile che garantisca un più efficace bilanciamento tra nuove esigenze di mercato e tradizionali prerogative delle nostre BCC sul territorio, valorizzando il lavoro di ognuna di loro e accrescendone il potenziale commerciale e di servizio alle comunità”.