Al via Baronissi Blues Festival 2024

Il Baronissi Blues Festival 2024 apre le sue porte agli amanti e ai cultori del Blues. La Valle dell’Irno diventa, così, la capitale del Blues con due grandi appuntamenti di musica dal vivo all’Anfiteatro Comunale Pino Daniele, che vedranno sul palco la star internazionale Shawn Jones e la Band of Friends, con due open act straordinari.

Il Festival, inserito nel più ampio programma di eventi “Vivi Baronissi Estate”, è sostenuto e finanziato dal Comune di Baronissi, guidato dal Sindaco Anna Petta, organizzato e curato dall’Associazione Culturale “Tutti Suonati”, con la direzione artistica di Fabio Clarizia.

«Prosegue la grande estate di Baronissi con la grande musica del Baronissi Blues Festival che, negli anni, è riuscito a connotarsi come evento di riferimento per tutti gli appassionati del genere musicale – sottolinea il Sindaco Anna Petta – Abbiamo predisposto un cartellone variegato e coinvolgente che rappresenta un autentico biglietto da visita per la città, in linea con i gusti delle differenti fasce d’età, che offre esperienze e linguaggi diversi. “Vivi Baronissi” si configura come una grande festa della creatività, confermando Baronissi come luogo di cultura, street art, tradizione e tanto divertimento per i giovani e per tutta la famiglia. Siamo riusciti a predisporre un’offerta culturale attrattiva per i nostri cittadini, che richiama tantissimi turisti da tutta la Campania, affascinati dalla bellezza della nostra Città, sempre più accogliente. Abbiamo tantissime idee per il futuro, per creare un circuito virtuoso tra cultura, patrimonio storico, arte e turismo esperienziale. A ciò si aggiunge la bellezza della musica dal vivo suonata sotto le stelle nell’affascinante cornice dell’anfiteatro. Buon Baronissi Blues Festival a tutti!».

«Il BBF è oramai riconosciuto oltre le mura regionali per lo spessore artistico che da sempre abbiamo cercato di mantenere alto – afferma il direttore artistico, Fabio Clarizia – Quest’anno due sole serate, ma di grande blues americano, italiano e inglese. Il Blues lucano dei Blue Cat Blues, quello americano di Shawn Jones, quello calabrese dei Walking Trees per chiudere il 24 sera con la musica della formazione storica “Band of Friends” che accompagnò il grande e compianto Rory Gallagher, musicista blues irlandese di fama internazionale».

Si parte martedì 23 luglio 2024 alle ore 21 con l’opening dei Blue Cat Blues, blues band lucana attiva su tutto il territorio Nazionale: nel 2024 festeggia 25 anni di attività ininterrotta e vanta partecipazioni e premi a livello nazionale. Tradizione blues ma anche brani propri in dialetto lucano e in italiano. Hanno partecipato al Bordighera Jazz e Blues – Bordighera (IM) come migliore band nazionale e come gruppo di apertura della mitica Gloria Gaynor, ricevendo nell’occasione anche il Premio SIAE (Direzione Generale – Roma) per i Brani originali in dialetto Lucano e in Italiano. Da ricordare la loro partecipazione al Pistoia Blues Festival, dove hanno avuto la possibilità di esibirsi sullo stesso palco del monumentale B.B.King, e moltissimi artisti americani come Eric Sardinas e Robert Cray.

Subito dopo di loro salirà sul palco Shawn Jones, cantante e chitarrista di Blues con oltre 30 anni di esperienza in tournée/registrazione/produzione. Nato e residente nel cuore della California meridionale, Shawn si esibisce con la sua band di musicisti con uno spettacolo molto dinamico. Nella sua carriera, Jones ha pubblicato sei album in studio, tra cui ricordiamo “Shawn Jones Trio” (2018) e “In My Blood” (2023). Shawn è un performer da oltre 200 date all’anno tra gli Stati Uniti, l’UE ed il Regno Unito.

Ha calcato i palchi da protagonista o band di supporto per molti degli artisti più importanti del settore, tra cui B.B. King, Robert Cray, Buddy Guy, Bonnie Raitt, Willie Nelson, Leon Russell, Robben Ford, Little Feat, Joe Bonamassa e molti altri.

Negli ultimi anni Shawn è stato invitato come ospite di apertura per la leggenda Robert Cray, cinque volte vincitore del Grammy, un tour nei teatri tra Regno Unito e Stati Uniti.

Mercoledì 24 luglio alle ore 21 l’apertura sarà affidata ai Walking Trees, una band calabrese di Southern Rock Blues con sulle spalle centinaia di concerti nei locali e nelle piazze italiane.

Hanno partecipato a tantissimi blues festival italiani come Etna Blues Festival, Policoro Blues, Bitonto Blues Festival, Tropea Blues, Brindisi Blues Festival ed in qualità di vincitori de “obiettivo bluesin’” al Pistoia Blues Festival, sullo stesso palco di Derek Trucks e Joss Stone. La band ha spento già 30 candeline di attività; di loro impressiona l’energia sul palco e la vastità del repertorio di cui dispongono.

Grande attesa per la “Band of Friends” messa su nel 2012 grazie a Gerry McAvoy, cantante e bassista della formazione. Gerry aveva suonato per 20 anni (dal 1971 al 1991), sia nei dischi che dal vivo, con la leggenda del blues irlandese Rory Gallagher, scrivendo la sua biografia, “Riding shotgun”, pubblicata nel 2005. Gerry lasciò Rory nel 1991 e si unì alla band punk blues Nine Below Zero, già ospite nella 5° edizione del Baronissi Blues Festival (2019). Il loro spettacolo è incentrato sul repertorio di Rory Gallagher scomparso nel 1995. A quasi 30 anni dalla sua morte, le opere di Gallagher sono ancora mantenute vive grazie ai suoi fedeli amici, e “Band of Friends” non è un tributo a Rory, ma una celebrazione alla sua vita e alla sua musica.