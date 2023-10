Agenti immobiliari, accordo in Comune

Si apre un nuovo capitolo per gli agenti immobiliari, a Salerno. Con il supporto di Confcommercio Campania, Fimaa Salerno, Fiaip Salerno e Anama Salerno hanno appena raggiunto un accordo formale con il settore Urbanistica del Comune di Salerno, che ridona respiro alla categoria, garantendo un canale prioritario ai professionisti regolarmente iscritti ed abilitati alla Camera di Commercio per la richiesta di accesso agli atti relativi agli immobili oggetto di vendita o locazione.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Salerno per la sensibilità dimostrata ad ascoltare ancora una volta la domanda di cittadini, prima ancora che professionisti come gli agenti immobiliari, che svolgono un’attività economica trainante come è quella della filiera immobiliare nella nostra città” – un traguardo importante che preserva il bene pubblico, come sottolinea Giovanni D’Agostino, presidente Fimaa Confcommercio Salerno – “Ancor più che un’ambizione, un obiettivo che ci eravamo prefissati, ottenuto grazie alla fattiva collaborazione del presidente del Consiglio Comunale di Salerno, Dario Loffredo e alla scrupolosa attività di Maria Maddalena Cantisani, responsabile del settore Urbanistica di Palazzo di Città”.