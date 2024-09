Acli Salerno, congresso provinciale sabato 28

“Il coraggio della pace”, questo il tema del XXVII Congresso provinciale Acli di Salerno, in programma sabato 28 settembre, a partire dalle ore 9.00, presso l’Hotel Polo Nautico di Salerno.

Nel 1944, in un’Italia devastata dal disastroso conflitto bellico della Seconda Guerra Mondiale, nascevano le Acli, le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Si ebbe il coraggio di guardare avanti, rimboccarsi le maniche e costruire il futuro. “È con lo stesso spirito e con uguale desiderio di ri-costruire la pace – spiega Daniele Manzolillo, presidente provinciale della Acli di Salerno – che vogliamo chiamare a raccolta le migliori energie del territorio per recuperare il coraggio della pace e rendere possibile un mondo migliore. Ottant’anni di storia ci consegnano la memoria di un Paese che ce l’ha fatta anche nei momenti più difficili, proprio grazie al senso civico e all’impegno di tante donne e uomini di buona volontà”.

Le Acli sono una associazione di promozione sociale, un soggetto autorevole della società civile e del mondo del terzo settore: il volontariato, il non profit, l’impresa sociale. Con la loro ramificazione sul territorio, rappresentano un importante attore socio-culturale di impegno civico. Le Acli sono un’associazione di laici cristiani che promuove il lavoro e i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione sociale. Attraverso una rete diffusa e organizzata di circoli, servizi, imprese, progetti ed associazioni specifiche, le Acli contribuiscono a tessere i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di democrazia. All’ormai prossimo momento associativo e di confronto, che cade nell’importante anniversario della fondazione, prenderanno parte autorevoli rappresentanti della politica, delle istituzioni, del sindacato, dell’Università, del Terzo Settore, delle comunità religiose, della cooperazione e dell’impresa sociale. I lavori inizieranno con una preghiera per la Pace a cui si unirà anche la Comunità musulmana. Sarà allestito un angolo con i simboli dell’Ulivo, comune a tutti, del Vangelo, del Corano e della Menorah, nonché con la bandiera della Pace. In occasione del congresso provinciale, grazie all’Archivio Storico e ad Area Cultura delle Acli, è stato realizzato un lavoro che racconta la storia dell’associazione attraverso i manifesti d’epoca, che hanno segnato le tappe di un lungo cammino, dalla fondazione ai giorni nostri. La mostra propone otto pannelli audio-visivi e sarà visitabile ad ingresso libero.

Ad accompagnare i partecipanti nella riflessione sui temi della Pace, della partecipazione, dell’accoglienza, della coesione e dell’equità, interverranno, tra gli altri:

I vertici Acli: Emiliano Manfredonia – Presidente nazionale Acli; Filiberto Parente – Presidente Acli Campania e Gianluca Mastrovito, Coordinatore nazionale Acli delle Politiche per l’Immigrazione.

Per le comunità religiose: monsignor Alfonso Raimo, vescovo ausiliare di Salerno-Campagna-Acerno, don Domenico Santangelo – delegato episcopale Vita Cristiana per la Diocesi di Teggiano-Policastro; don Vincenzo Federico, Direttore ufficio pastorale Sociale e del lavoro Teggiano-Policastro; Antonio Bonifacio – Direttore Ufficio Migrantes Archidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno; Hedi Khadraoui – Imam Moschea Battipaglia; Balwinder Sangha – Vicepresidente 𝐺𝑢𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑆𝑎𝑏ℎ𝑎 𝑑𝑖 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑖𝑝𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 in rappresentanza 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑆𝑖𝑘ℎ; I deputati al Parlamento italiano, gli onorevoli: Antonio D’Alessio, Piero De Luca e Franco Mari.

In rappresentanza della Regione Campania i consiglieri: Franco Picarone, Andrea Volpe, Tommaso Pellegrino e Nino Savastano.

Rappresentanti degli enti: il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli; il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri; Anna Petrone, Consigliere parità della Provincia di Salerno; il sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe; la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese; il sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti; il sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante; il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano; il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio; il Presidente Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana, Luigi Bernabò e Alfonso Andria – presidente Centro europeo Beni Culturali di Ravello. Affideranno i saluti ad un video messaggio: l’On. Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e Yassine Lafram, Presidente nazionale Ucoii – Unione Comunità Islamiche d’Italia.

Per i sindacati interverranno: Antonio Apadula – Seg. Gen. CGIL, Marilina Cortazzi – Seg. Gen. CISL, Luigi Picarone – Segretario Fa.Bi. Salerno e Corrado Martinangelo – Presidente nazionale Agrocepi.

Per il terzo settore, la Cooperazione e l’Impresa sociale: Maria Vittoria Lanzara, presidente dell’Azione Cattolica Diocesana; don Paolo e Daniele Carrano – Agape fraterna; Bahia Lahboub – Presidente Ubuntu – Nuove generazioni e direttivo nazionale ConnGi; Barbara Candela – Presidente Arci Salerno; Riccardo Christian Falcone – Coord. Libera Salerno; Maria Rosaria Pilla della Presidenza nazionale MCL e presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali; Gianfranco Valiante – Pres. Ottantaquattrocento; Salvatore Scafuri, Consigliere nazionale Confcooperative; Anselmo Botte – Presidente Auser Campania; Enzo Galdi, Presidente federazione pensionati Coldiretti e Michele Pierri, referente territoriale Area Salerno – Valle dell’Irno | BCC Montepruno.

In rappresentanza del mondo accademico, sarà presente Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore Università Giustino Fortunato con importanti trascorsi in Acli nazionale.

Tra gli ospiti annoveriamo anche Anna Raviele, seg. PD di Battipaglia, e Franco Russomando, vicesindaco e seg. PD di Giungano. A questi si uniranno i dirigenti Acli provinciali e regionali.

Quarantaquattro saranno i delegati dalla provincia in rappresentanza dei 4552 soci.