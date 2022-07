Accoltellamento in spiaggia, Polizia arresta una persona a Roma.

Nella mattinata odierna, in Roma, la Squadra Mobile di Salerno ha dato esecuzione, ad

un’ordinanza cautelare applicativa della detenzione in carcere, emessa dal G.l.P. del Tribunale di Salerno su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica nei confronti di C.D.A.P.;

al predetto risultano contestati i reati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi oltre al reato di atti persecutori.

L’episodio in contestazione trae origine dopo che la sera del 3 luglio u.s. era stato accoltellato

un ragazzo presso uno stabilimento balneare insistente nella zona orientale di Salerno; le indagini hanno verificato che il grave episodio criminoso presumibilmente era da inquadrarsi nell”ambito di una contesa amorosa tra l`indagato e la persona offesa, in quanto quesfultima si era fidanzato con una ragazza sentimentalmente legata fino a qualche mese prima con il presunto autore dell’accoltellamento che non tollerava tale relazione tanto da rendersi anche autore di atti persecutori nei confronti della sua ex,

La persona offesa, dopo essere stata percossa è stata altresì colpita da tre coltellate, una delle quali ritenuta potenzialmente letale per come accertato dai sanitari del presidio ospedaliero ove era stata trasportata.