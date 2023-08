A Marina di Vietri sul Mare “Sorrisi d’estate”, una serata dedicata alla comicità e alla musica

“Sorrisi d’estate” (la comicità da Charlot… ai giorni nostri) è il nome della serata interamente dedicata alla comicità voluta fortemente dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare e che si terrà martedì 8 agosto, in piazza Attilio Della Porta, a Marina di Vietri, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Una serata dedicata al sorriso, in cui la comicità la farà da padrona, lasciando spazio anche al sorriso più bello… quello dei bambini autistici, con un momento a loro dedicato, perché, citando il Piccolo Principe, “L’essenziale non è visibile agli occhi…”.

Protagonisti di “Sorrisi d’estate” saranno l’attrice e cantante di Cava de’ Tirreni Valeria Monetti, nota al pubblico per la sua partecipazione al programma Mediaset “Saranno Famosi”, il saxofonista, diplomato in clarinetto e composizione jazz e laureato al D.A.M.S. di Bologna Sandro Deidda, il cabarettista comico e attore partenopeo protagonista di Made in Sud Peppe Laurato, il cabarettista, attore di teatro, autore televisivo e radiofonico Salvatore Turco, ed ancora Salvatore Gisonna autore e attore comico, tra i protagonisti di tanti programmi televisivi come Telegaribaldi, Zelig e Made in Sud ed infine l’attrice, comica e cabarettista Rosalia Porcaro nota a tutti per il personaggio di “Veronica”, presentato per la prima volta nel 1997 ad una serata di giovani emergenti al Maschio Angioino e che ha riscosso successo in televisione grazie al programma regionale TeleGaribaldi e poi ancora in Rai con Convenscion, Superconvenscion e L’ottavo nano.