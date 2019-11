RECORD DI PRESENZE PER TEGGIANO ANTIQUARIA, NEL CASTELLO DELLE MERAVIGLIE ANCHE TANTI VIP

Quella che si è appena conclusa è stata un’edizione da record per Teggiano Antiquaria, la Mostra Mercato Nazionale dell’Antiquariato e del Collezionismo. Il fine settimana collegato al ponte di Ognissanti ha registrato un afflusso di visitatori che ha addirittura raddoppiato i numeri -pur ottimi- dell’edizione precedente, per la soddisfazione dei tanti espositori giunti da tutta Italia. Ma anche per la gioia degli operatori turistici di Teggiano e del Vallo di Diano, che hanno potuto godere di un flusso turistico consistente e fuori stagione, caratterizzato da quantità e qualità.

Sono stati davvero tanti, infatti, i “vip” e i rappresentanti delle Istituzioni che non hanno voluto mancare l’appuntamento con Teggiano Antiquaria. Tra le personalità di spicco che hanno avuto occasione di visionare i meravigliosi oggetti in esposizione nelle sale del Castello Macchiaroli, anche il Procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De Raho, legato da antica amicizia con la proprietaria del Castello Gisella Macchiaroli e con il suo compagno Guido Gnocchi, dei quali è stato graditissimo ospite.

Non ha fatto mancare la sua presenza Corrado Matera, Assessore al Turismo della Regione Campania, che ha voluto manifestato condivisione e sostegno per l’iniziativa: “Abbiamo grande attenzione per il Vallo di Diano –ha sottolineato Matera– e le presenze turistiche ci incoraggiano molto. In questi anni abbiamo voluto far crescere tutta la Campania, e quindi anche il territorio valdianese, attraverso i grandi attrattori, e anche sostenendo anche iniziative come Teggiano Antiquaria che si ripetono negli anni e migliorano sempre più. In questa edizione di Teggiano Antiquaria abbiamo registrato presenze importanti, tra le quali mi piace citare il Procuratore Capo dell’Antimafia Cafiero De Raho. Questo è motivo di vanto per la comunità di Teggiano e per l’intero Vallo di Diano, perché significa riuscire ad attrarre anche un turismo di qualità”.

Le giornate dedicate alla Mostra Mercato sono state ulteriormente movimentate dai Laboratori di Restauro tenuti in particolare sabato e domenica da diversi espositori, tra i quali in prima fila l’antiquario Marino Coronato di Polla.

Dunque missione compiuta per la 21^ edizione Teggiano Antiquaria, che si conferma il più importante evento proposto dall´Antiquariato del sud Italia: per la valenza degli espositori e per la qualità degli oggetti in mostra, ma anche perché rappresenta l’unico appuntamento del settore organizzato in un insuperabile contesto artistico d’epoca.

Teggiano Antiquaria è organizzata da Casartigiani Salerno, in collaborazione con l’Associazione Culturale Itinerarte e con il Castello Macchiaroli. L’evento è cofinanziato dalla Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Campania e del Comune di Teggiano.

