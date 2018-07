Alla Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno nasce il Premio Design intitolato a Massimo Vignelli autore del Brand turistico della Città.

Il prossimo 13 ottobre, nel corso della Cerimonia di Premiazione della Terza edizione della “Biennale d’Arte Contemporanea” di Salerno a Palazzo Fruscione, sarà conferito ad alcune importanti personalità del mondo del Design e dell’Architettura contemporanea, il prestigioso riconoscimento, dedicato al compianto Massimo Vignelli, autore del Brand turistico della Città. Ad annunciarlo con orgoglio ed emozione sono stati i curatori della Biennale: gli artisti Olga Marciano e Giuseppe Gorga che dal 2014, anno della prima edizione che vide la straordinaria partecipazione di oltre 20.000 spettatori, organizzano con successo un evento importante per la nostra città :” Si apre un nuovo capitolo della storia culturale salernitana grazie anche al caloroso invito già da tempo rivolto dal Presidente De Luca agli operatori culturali del territorio, di far crescere la sensibilità e la cultura della nostra Città attraverso eventi che devono consolidarsi nel tempo” – hanno spiegato i due curatori che con grande impegno portano avanti la mission, gli obiettivi della Biennale:” Innovazione, sperimentazione, eccellenza e proiezione internazionale”. Il concetto di Arte contemporanea racchiude in sé anche il design e l’architettura:” Ecco perché la Biennale, che viaggia sotto lo stemma e il brand del Comune di Salerno, ha deciso di raccogliere con entusiasmo l’invito del Governatore. Possiamo affermare di avere sempre e fortemente creduto nella forza della cultura per un futuro migliore. Non abbiamo mai pensato di essere i primi o gli unici, ma ci riteniamo semplicemente dei cittadini, che hanno contribuito ad arricchire il panorama degli eventi internazionali della Città di Salerno”. Tanti i designer, architetti ed artisti che potranno proporre i loro progetti, legati al design e all’urbanistica, al paesaggio e all’arredo urbano della Città di Salerno, con una particolare attenzione rivolta al sociale e all’ecosostenibilità:” Tutte le idee progettuali saranno raccolte in un prestigioso catalogo ed esposte nel corso di un evento dedicato. Sarà costituita un’apposita commissione ed i progetti ritenuti più meritevoli ed interessanti riceveranno l’ambito riconoscimento. Tutti i dettagli del bando saranno resi noti sul sito wwww.biennaleartesalerno.com”. Non si può non ricordare che furono proprio i due artisti Olga Marciano e Giuseppe Gorga che, invitati nel 2011 ad esporre a Florence Biennale, furono i primi ad esportare fuori dalla nostra città,per volontà dell’Amministrazione Comunale di Salerno, l’allora nuovissimo brand di Vignelli. Quest’anno la Biennale salernitana aprirà i battenti il 6 ottobre, sempre a Palazzo Fruscione, con una spettacolare cerimonia inaugurale: ” Si presenterà con una veste sicuramente arricchita di valore culturale e artistico: avremo un Comitato scientifico d’eccellenza, curatori qualificati, specializzati per ogni singola sezione”. Tra le varie sezioni, peraltro tutte all’avanguardia, ci saranno quelle dedicate alle installazioni musicali: ” Grazie alla preziosa collaborazione del Conservatorio Martucci di Salerno”. Oltre alle più tradizionali arti creative dedicate alla pittura, scultura, fotografia e videoarte, ci saranno delle sezioni dedicate alle neuroscienze delle immagini e delle forme e al design:” Amplieremo, inoltre, la sezione videogiochi e animazione: sarà uno spettacolare laboratorio di creatività globale”. Oltre al nascente “Premio Massimo Vignelli”, dedicato al Design e all’Architettura, la Biennale conferirà moltissimi altri premi: ” Assegneremo il Premio Istituzionale Trotula dè Ruggiero; il Premio Zaha Hadid, dedicato alla genialità delle idee e all’innovazione; il Premio Città della Scienza, il Premio Steinberg, il Premio ArteScienza, il Premio IUDAV-VHEI (Laurea Videogiochi e animazione) e il Premio Arte nella Giustizia”.

Aniello Palumbo