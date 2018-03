Un Marziano a Roma, da sabato 17 al Teatro delle Arti.

Prosegue la rassegna “I Diversi Volti del Teatro”. Questo weekend ad intrattenere il pubblico del Teatro La Ribalta di Salerno sarà la compagnia padrona di casa con lo spettacolo “Un Marziano a Roma”. Gli appuntamenti sono per sabato, 17 marzo, alle 21 e domenica, 18 marzo, alle 19.

Lo spettacolo “Un Marziano a Roma” è tratto dal celebre racconto di Ennio Flaiano pubblicato sulla rivista “il Mondo” nel 1954. La notizia della discesa di un’astronave marziana nel Galoppatoio di Villa Borghese scuote in tutte le sue componenti la «povera e grande Roma» della fine degli anni Cinquanta. I ministeri sono chiusi, le classi sociali perdono la loro identità, e poi «si trovano donne, quante ne volete!». L’eccitazione della folla pervade anche artisti e intellettuali; c’è chi vede in Kunt, il marziano atterrato, l’«angelo revisore» e l’inizio di un nuovo mondo, ma c’è anche chi liquida il tutto come «qualunquismo apocalittico». Lo spettacolo presenta proprio la “folla”, protagonista indiscussa degli eventi e assoggettata a tutto quello che si diffonde attraverso i mezzi di comunicazione di massa. La notizia dell’arrivo del fantomatico marziano vola veloce di bocca in bocca senza che si riesca davvero a capire dove la notizia ceda il passo all’autoconvincimento.

Una tiepida notte di fine dicembre. In un caffè. Il marziano ha perso definitivamente prestigio e autorevolezza. È una macchietta, oggetto della derisione generale .. che lascia spazio a nuove notizie.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

