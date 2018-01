La Locandiera B&B, da giovedì 25 al Teatro Verdi con Laura Morante.

TEATRO MUNICIPALE “GIUSEPPE VERDI” di Salerno

STAGIONE DI PROSA 2017-2018

da giovedì 25 gennaio a sabato 27 gennaio (ore 21) e domenica 28 gennaio (ore 18.30)

Nuovo Teatro



diretta da Marco Balsamo

in coproduzione con

Fondazione Teatro della Toscana

presenta

LA LOCANDIERA B & B

di Edoardo Erba

uno studio su La Locandiera di Carlo Goldoni

con

Laura Morante

e con (in o.a.)

Giulia Andò, Bruno Armando, Eugenia Costantini, Vincenzo Ferrera, Danilo Nigrelli, Roberto Salemi

regia Roberto Andò

scene e luci Gianni Carluccio

costumi Alessandro Lai

suono Hubert Westkemper

aiuto alla regia Luca Bargagna

PERSONAGGI e INTERPRETI

Laura Morante – Mira

Giulia Andò – Orte

Bruno Armando – Albi

Eugenia Costantini – Deja

Vincenzo Ferrera – Brizio

Danilo Nigrelli – Riva

Roberto Salemi – Poli

In un’antica villa che sta per essere trasformata in albergo, Mira si ritrova coinvolta in una strana cena organizzata dal marito con ambigui uomini d’affari.

Il marito non si è presentato e tocca a lei gestire una serata di cui non capisce clima e finalità.

Il suo unico punto di riferimento, il contabile della società, a metà della cena se ne va senza spiegazioni lasciandola in balia degli ospiti. Finché arriva uno sconosciuto che le chiede una stanza per riposare. I due sembrano irresistibilmente attratti e Mira si appoggia a lui per affrontare una situazione al limite del lecito, mentre via via si aprono squarci inquietanti sulle attività del marito assente.

Col procedere della notte, il gioco si fa sempre più pericoloso e ineluttabile.

Ma che parte ha Mira? Davvero è così ingenua e sprovveduta come ci ha lasciato credere?

Humor nero, intrighi, crimini, infatuazioni, la commedia di Edoardo Erba, disegnando il sorprendente profilo di Mira, traccia con surreale leggerezza un inedito ritratto dell’Italia di oggi, un Paese amorale, spinto dal desiderio di liberarsi, una volta per tutte, del proprio passato, ingombrante e ambiguo, e ricominciare daccapo.