Conclusa con successo la rassegna teatrale di Santa Maria a Mare a Mercatello.

Finale applauditissimo ieri sera nel cortile della Chiesa di S.Maria a Mare a Mercatello per la II Rassegna Teatrale con la Compagnia “Così per caso” e lo spettacolo “ Mettimmece d’accordo e ce vattimme”

Anche in questa seconda edizione il grande successo, sia di pubblico che di qualità delle Compagnie teatrali, che gratuitamente si sono esibite sul palco di questa rassegna, hanno visto più di tremila presenze. Il Teatro amatoriale che non ha nulla da invidiare a quello dei professionisti, rappresenta soprattutto nelle piccole realtà locali una risorsa inesauribile di passione per il teatro. Tutte le compagnie partecipanti hanno in queste otto sere di spettacolo comunicato forti emozioni e tante, tante risate.

Le compagnie scelte dai direttori artistici Brunella Di Pasqua e Maria Caiafa hanno avuto un successo strepitoso, confermato dall’applauso accorato e spesso a scena aperta di un pubblico variegato, composto da famiglie, bambini, anziani, uomini e donne di ogni età.

Il teatro per incontrarsi, il Teatro per assistere a storie di famiglie comuni, di racconti senza tempo, attuali come allora, quando la mano di autori e grandi scrittori narrava un’Italia problematica ma con la voglia di risollevarsi sempre. Ecco un Teatro della speranza e come ha dichiarato il parroco don Antonio Galderisi, “un teatro dell’amore che unisce e non divide, che fa sorridere nonostante le difficoltà quotidiane” .

Soddisfatti gli organizzatori, Maria Caifa, Brunella Di Pasqua, Patrizia Spinelli, , gli sponsor, il parroco don Antonio Galderisi, per la riuscita di questa settimana di festa nella festa in attesa della celebrazione dedicata a S.Maria a Mare domenica 8 settembre.

Le compagnie partecipanti dal 30 agosto al 7 settembre ,“I Pappici “, “ Le Ombre”

“La bella Compagnia” , “Il Mosaico” , “ Samarcanda Teatro ” , “La nuova officina e dintorni” , “I Gabbiani” e la Compagnia “Così per caso” che ha concluso ieri sera la rassegna

con “ Mettimmece d’accordo e ce vattimme” , sono state felici di poter contribuire al senso di una festa, che unisce ritualità religiose a quelle dell’incontro laico ma condiviso.

Gli assessori Dario Loffredo e Antonia Willburger del Comune di Salerno, che ha patrocinato l’iniziativa con la Feneal Uil Salerno, l’attore regista Claudio Tortora, hanno rivolto in queste sere il loro saluto e la loro accorata condivisione a questa iniziativa, realizzata con un notevole impegno del volontariato culturale di attori, registi, scenografi, operatori culturali della città e della provincia di Salerno.

La compagnia “Così per caso” con Vittorio Pensa, Alberico Galdieri, Anna Maria Caforio, Giuseppe Maria Grieco, Tiziana Intennimeo, Antonio Coppola, Emanuela Guerra, Partrizia Spinelli, Brunella Di Pasqua, Rocco Di Leo, Giovanni Ammirati, Roberto Quattrucci e Maria Caiafa, ha fortemente voluto organizzare questo evento con il suo dinamico staff organizzativo della rassegna.

Ieri sera la loro performance, con la regia di Maria Caiafa, ha visto in standing ovation il pubblico, che tra scroscianti applausi ha condiviso oltre lo spettacolo con interpretazione, ritmo e professionalità, l’impegno e la tenacia di chi crede in un piccolo sogno, quello di riportare il teatro tra la gente , il teatro per tutti, quello che emoziona ancora una volta lo spettatore tra una risata e una lacrima di commozione e nel quale noi tutti chi rispecchiamo, con le nostre piccole realtà quotidiane.

Gilda Ricci