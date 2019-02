Rinviato lo spettacolo di Scenari pagani in programma per sabato 16 febbraio 2018. Per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori e della compagnia, la pièce de I Fratelli Caproni “ Attento si scivola” è rimandata a data da destinarsi. Appena sarà stabilita la nuova data, il pubblico sarà avvisato a mezzo stampa, mailing list e via whatsapp.

La rassegna promossa da Casa Babylon Teatro dà appuntamento per sabato 23 febbraio 2019 con la compagnia “Amor Vacui” in “Intimità”.