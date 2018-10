Virtus Arechi, vittoria a Palestrina.

Big match ci si attendeva e big match è stato, quello andato in scena domenica sera al Pala Laia di Palestrina, tra la Pallacanestro Palestrina e la Virtus Arechi Salerno.

Il primo quarto si apre in modo favorevole ai padroni di casa che piazzano subito un minibreak di 5-0 con Banchi, a cui, una Virtus Salerno, tutt’altro che spaventata, risponde a suon di canestri, piazzando un 11-0 micidiale, fermato solo dalla lunga distanza di Banchi; ma è uno stop momentaneo perché i viaggianti con Diomede ridanno gas e volano sul 12-23. Palestrina non ci sta, Rossi tira fuori dal cilindro 3 triple consecutive, acui risponde Diomede: primo quarto che si chiude sul 25-29

Il secondo quarto si apre con una tripla di Ochoa che porta i padroni di casa a -1, ma apre anche le danze ad una partita che da qui in avanti sarà, più che mai, ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte; Paci e Maggio ristabiliscono le giuste distanze con 7 punti di break, cui risponde Rizzitiello che si carica la squadra sulle spalle e riesce a ridurre la forbice a soli 3 punti di differenza (35-38), e, col solito Ochoa, a confezionare anche il momentaneo sorpasso, subito vanificato alla bomba di Maggio, che fa chiudere , insieme a Tortù, il quarto sul 44-50.

Dopo l’intervallo lungo le squadre danno ancora vita ad un match entusiasmante; ma Salerno è più cinica e concreta, trascinata da capitan Maggio che spesso annienta le velleità avversarie dalla lunga distanza; gli rispondono puntuali Rossi e Carrizo che contribuiscono amantenere una certo equlibrio al tabellone, ma il match, per intensità offensiva e difensiva, sempre protendere maggiormente verso la campania. Terzo quarto che si chiuse sul risultato di 61-62.

L’ultimo quarto è, dunque, quello particolarmente decisivo per la posta in palio finale: Palestrina cerca in ogni modo di restare attaccato alla partita, ma gli uomini di Coach Menduto sono fermamente intenzionati a portare a casa la vittoria finale; Carrizo e Rischia ci provano in tutti i modi, ma Tortù e compagni reggono benissimo anche in difesa: poi, l’interminabile valzer dei tiri dalla lunetta, che non basta ai padroni di casa per ristabilire a proprio favore le sorti dell’incontro. Salerno espugna il Pala Laia, e guadagna due punti pesanti in un campo molto difficile, al cospetto di una bellissima squadra.

Le dichiarazioni, a caldo, di Coach Orlando Menduto: “……Che partita !!! .Complimenti ai miei ragazzi. Hanno giocato una pallacanestro importante, comandando il ritmo per quasi tutti i 40 minuti. Bravi davvero, anche perchè contro avevamo una ottimo squadra molto ben allenata. L’approccio è stato perfetto, abbiamo provato, in attacco, a tenere i ritmi alti ed in difesa a giocare a togliere i loro punti di forza. Secondo me la difesa è stata un fattore importante; infatti, nonostante i 44 punti subiti nel primo tempo, dalla panchina la sensazione era che molti canestri fossero frutto del grande talento degli avversari, ma fuori dai loro obiettivi. Ed infatti il secondo tempo abbiamo concesso 31 punti, in linea con i nostri obiettivi. In attacco la palla è andata agli obiettivi, senza rimanere troppo ferma. Bravissimi i nostri playmaker, bravissimi i nostri lunghi a darci la dimensione interna, bravissimi gli esterni ad allargare il campo e ad attaccare il ferro. Oggi sono molto contento per questa società e per i miei giocatori: penso che ognuno di loro debba essere orgoglioso del lavoro svolto fino ad oggi. Tutti. Chi fino ad ora è stato in campo molti minuti e chi ne ha giocati di meno. Siamo una squadra con ampi margini di miglioramento, consapevoli dei nostri punti di debolezza e determinati, con umiltà, a superarli. Infine un grazie particolare a tutto il mio staff: abbiamo dovuto giocare 3 partite in una settimana: senza di loro e senza il loro lavoro “oscuro” in fase di preparazione, non saremmo riusciti a farci trovare così pronti…..”

E quelle del DS Pino Corvo: “……Un risultato importantissimo, abbiamo dato un segnale forte al campionato su un campo molto difficile…grande prova di squadra con Maggio e Diomede che nei momenti cruciali sono stati decisivi…devo fare i complimenti al coach per aver preparato benissimo la partita ed ai ragazzi per aver eseguito alla perfezione il piano partita…ora siamo già con la testa alla prossima partita in casa con la capolista. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita…..”

I PARZIALI: 25-29; 44-50; 61-62 ; 75-83

CITYSIGHTSEEING PALESTRINA: Fiorucci 3, Rischia 4, F.Rossi, G.Rossi 14, Banchi 10, Pochini ne, Morici 6, Ochoa 9, Cecconi ne, Rizzitiello 24, Mattei ne, Carrizo 5.

Coach: Ponticiello

VIRTUS ARECHI SALERNO: Tortù 15, Melchiorri ne, Czumbel, Antonaci 2, Romano ne, Paci 15, Cucco, Maggio 16, Corvo ne, Leggio 8, Diomede 21, Sanna 6.

Coach: Menduto