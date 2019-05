Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, presentazione lunedì 3 all’Hotel Victoria Maiorino.

Lunedì 3 giugno 2019, alle ore 19.00, presso l’Hotel Victoria Maiorino di Cava de’ Tirreni (Sa), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 30ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma dal 9 al 15 giugno 2019 sui campi di Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore (Sa), Nocera Superiore (Sa) e Mercato San Severino (Sa).

104 formazioni, 9 categorie, 183 incontri: sono i numeri di questa storica edizione, per celebrare la quale il Comitato Promotore presieduto da Giovanni Bisogno stavolta si è “superato”, inserendo nel programma una serie di manifestazioni davvero imperdibili. A partire dalla Mostra “Un secolo d’Azzurro” e dalla consegna del Premio “Piero Santin”, in omaggio ed in memoria dell’autentica icona dello sport cavese.

Tutti i dettagli della 30ª edizione, unitamente ai nomi del testimonial e dei vincitori del Premio “Piero Santin”, saranno rivelati in occasione della conferenza stampa, alla quale interverranno:

– Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava de’ Tirreni;

– Alberto Pacifico, Vice Commissario del Comitato Regionale Campania LND – FIGC;

– Roberto Ronga, Presidente della Sezione AIA di Salerno;

– Giovanni Barbesino, Responsabile Comunicazione e Raccolta fondi dell’Associazione “La Nostra Famiglia” di Cava de’ Tirreni;

– Giovanni Bisogno, Presidente Comitato Promotore Torneo Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni”.