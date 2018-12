Tgroup Arechi, trasferta in casa del Ce.Sport Casoria.

“Sarà un mach difficile, contro una compagine di tutto rispetto, esperta, e di buona qualità”: Esordisce così mister Milic parlando del prossimo impegno esterno della Tgroup Arechi impegnata sabato, nel giorno dell’Immacolata, contro l’ostico Ce.Sport:”E’ vero, veniamo da due sconfitte ma il gioco espresso da miei ragazzi mi ha soddisfatto. Chiaramente, dovremo ridurre la forbice di errori commessi in queste due giornate ma sono convinto che domani a Casoria sapremo dire la nostra. Offriremo il massimo impegno per cercare di strappare un risultato positivo.” Appuntamento per le ore 15:00, quindi, in un match in cui la compagine scudocrociata vorrà confermare le buone prestazioni offerte contro Messina e Latina nonostante l’esito delle stesse non abbia portato in dote punti.

Al riguardo, il trainer biancoblù potrà contare nuovamente sul capitano Geremia Massa che ha smaltito l’operazione al menisco subita 20 giorni fa, e sulla buona tenuta fisica di Bencivenga:”Fabio sta bene – sottolinea Milic- sabato scorso ha fornito un contributo importante guadagnandosi espulsioni, e andando anche a segno sfruttando la superiorità numerica. In acqua si vede subito la sua qualità. Cercherò di sfruttarlo il più possibile.” Tutti disponibili per la trasferta di Casoria ad eccezione del solo Roberto Spinelli convocato dalla nazionale di categoria.