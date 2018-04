Tgroup Arechi in cerca di riscatto contro il Muri Antichi.

Assorbita con molta delusione l’inattesa sconfitta interna ad opera della Roma 2007 Arvalia, la Tgroup Arechi è chiamata ad un immediato riscatto sabato in Sicilia, alle ore 15:00, contro la compagine del Muri Antichi. La sosta di Pasqua, a riguardo, è stata senz’altro utile agli uomini allenati da Milic per eliminare le tossine accumulate dopo la sconfitta di quindici giorni fa. Sia la brutta prestazione fornita che il discutibile arbitraggio ricevuto hanno condizionato un incontro che avrebbe potuto avere un esito decisamente diverso. Tutto passato, quindi, ed attenzione puntata sulla prossima avversaria attardata di un solo punto in classifica rispetto agli invicti e con il jolly casalingo di poterli superare arrivando così a quota diciotto punti in classifica.

Nessun problema di formazione per mister Milic che potrà contare sull’intera rosa a sua disposizione, compreso Giampaolo De Rosa che ha scontato il doppio turno di squalifica subito dopo la brutalità commessa contro la Waterpolo Bari. Fuori per scelta tecnica Roberto e Domenico Busà. Curiosità, fu proprio il Muri Antichi all’andata a violare per la prima volta in questo campionato la “Vitale” imponendosi per 8-9 anche in virtù della tripletta dell’ottimo Scebba.