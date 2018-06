Tgroup Arechi in cerca del pass salvezza contro Chiavari.

Reduce dal fondamentale successo di sette giorni fa in Liguria, la Tgroup Arechi cerca il definitivo pass salvezza contro il Chiavari Nuoto sabato 16 giugno, alle ore 15:00, presso la Piscina Vitale. Non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, il match di domani a Salerno varrà un’intera stagione per la compagine di patron De Rosa.

Diverse difficoltà e un pizzico di sfortuna hanno contraddistinto una stagione con molti bassi e pochi passi per gli invicti chiamati ad un ultimo sforzo per centrare un obiettivo non facile all’inizio, divenuto addirittura problematico nel corso delle partite ma che ora è un passo dall’essere conquistato. Ma guai, però a sottovalutare l’avversario che verrà a Salerno per giocarsi il tutto per tutto.

In particolare, ci sarà un Chiavari Nuoto che getterà il cuore oltre l’ostacolo provando, presumibilmente, a sorprendere i padroni casa con una partenza a razzo. Servirà la migliore Tgroup Arechi, quella che la settimana scorsa ha mostrato una certa superiorità in larghi tratti della gara gestendo poi con sapienza, pur commettendo qualche errore di troppo in attacco, il ritorno dei padroni di casa. Servirà un approccio feroce, di testa oltre che di cuore, dopodiché, ci penserà l’esperienza ed il carisma del tecnico Milic a fare la differenza. Quest’ultimo è stato categorico: “Guai a pensare di aver già chiuso il discorso salvezza. Servirà testa e determinazione, evitando, magari alcune disattenzioni come quelle avvenute sabato scorso.” D’altronde, il trainer montenegrino è un perfezionista e non vuol lasciare nulla al caso. Atteso il pubblico delle grandi occasioni alla Vitale. L’importanza del match farà assiepare sui gradoni dello storico impianto cittadino oltre 150 tifosi.

Nessun problema di formazione, tutti gli invicti saranno a disposizione nell’attesissimo return match di domani