Tgroup Arechi, contro il Civitavecchia per scongiurare la bolgia playout.

Reduce dalla sconfitta nel derby, nonostante la buona prova offerta, la Tgroup Arechi proverà a centrare il successo pieno contro il Civitavecchia, nell’incontro valido per la diciottesima giornata di campionato. Appuntamento alle ore 18:00 di sabato alla Piscina “Vitale”, in un match importante se non addirittura decisivo per uscire fuori dalla zona playout. Con sedici punti in classifica, infatti, la compagine allenata da Milic occupa attualmente la terz’ ultima posizione in graduatoria, insufficiente per evitare gli eventuali spareggi salvezza.

Occorre, quindi, uno scatto avanti, una vittoria da conseguire contro il prossimo avversario di turno: il Civitavecchia, quarta forza del campionato ed in lizza per accedere ai playoff. Match probante, dall’ampio coefficiente di difficoltà ma non impossibile atteso che già in diverse circostanze quest’anno la Tgroup Arechi ha dimostrato di sapersi rialzare.

La vittoria manca da oltre un mese, dall’exploit di Palermo dopodiché, quattro sconfitte consecutive e la classifica che è tornata a farsi preoccupante. Tre punti da conquistare a tutti i costi, quindi, anche grazie al sostegno del numeroso pubblico che solitamente assiepa i gradoni della Vitale. Pochi dubbi di formazione per mister Milic che potrà contare sugli stessi uomini utilizzati nelle scorse settimane.