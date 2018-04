Salerno Corre, domenica 8 la corsa di 10 km.

’A.S.D. Atletica Arechi Salerno con l’approvazione della FIDAL, Comitato Regionale Campano, col patrocinio del CONI Comitato Regionale Campania di Salerno, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Salerno, domenica 8 aprile 2018, ore 9.00, organizza una gara di corsa su strada regionale competitiva di 10 km con partenza in “Via Lungomare Trieste” (nei pressi del Bar Nettuno) e arrivo in Via Lungomare Trieste (giardini lato mare) “Piazza Poste Centrali”.

Per tutte le informazioni: http://www.salernocorre.it/regolamento/