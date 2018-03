Pallamano, nuova amichevole tra Italia e Usa alla Palumbo.

Nuovo appuntamento internazionale alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Domani (sabato 17 marzo ndr) con inizio alle ore 19 si affronteranno nuovamente in amichevole l’Italia di coach Riccardo Trillini e gli USA guidati in panchina da coach Christian Latulippe. Il match sarà trasmesso in diretta su PallamanoTV (www.pallamano.tv). Le due nazionali si troveranno, dunque, nuovamente di fronte dopo la gara disputata nella giornata di ieri (giovedì 15 marzo) sempre sul 40 x 20 della Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Italia e Stati Uniti nel primo match hanno impattato sul 24 a 24, con le azzurre di Riccardo Trillini raggiunte negli ultimi secondi di gioco dopo un primo tempo in rincorsa e un secondo tempo sempre avanti. Prima frazione appannaggio della formazione allenata da coach Latulippe. La prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 13 a 10 in favore degli Stati Uniti. Nel secondo tempo sale in cattedra tra le fila azzurra Giada Babbo (7 reti a referto ndr) che trascina l’Italia prima al pareggio (16 a 16) e successivamente sul +1 (17 a 16). L’Italia comincia a fare la gara e raggiunge il massimo vantaggio (+ 3) arrivando sino al 21 a 18. La formazione statunitense non ci sta, si riporta sino al meno uno e raggiunge il pareggio negli ultimi secondi del match. Il camp in via di svolgimento alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo servirà alla Nazionale Azzurra guidata da Riccardo Trillini anche per preparare al meglio il doppio confronto con la Slovacchia in programma mercoledì 21 marzo al Pala Golfo di Follonica e sabato 24 a Sala (Slovacchia), gare valevoli per la Qualificazione alla Fase Finale dei Campionati Europei in programma in Francia a dicembre.