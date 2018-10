Onmic, derby casalingo con Benevento per la prima di campionato.

Esordio casalingo per l’Onmic Salerno. Le ragazze allenate da Laura Avram scenderanno in campo lunedì 22 ottobre alle ore 18:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo per affrontare nel derby campano il Benevento nel match valevole quale seconda giornata del girone D di serie A2 femminile. Entrambe le formazioni andranno a caccia della prima vittoria stagionale.

L’Onmic Salerno, infatti, nonostante la buona prova è stata superata in trasferta nel match d’esordio dal Fondi con il risultato finale di 37 a 24.

Più netta la battuta d’arresto della compagine sannita che nella prima giornata di campionato è stata battuta dalla corazzata Conversano con il risultato finale di 34 a 16.