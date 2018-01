Olympic Salerno, vittoria in casa dell’Atletico Faiano.

Primo blitz esterno dell’Olympic Salerno di mister De Sio che espugna, in rimonta, per due reti a uno il campo dell’Atletico Faiano. Buon inizio di gara per i biancorossi, vicini al vantaggio in due occasioni. La prima dopo una buona giocata dei fratelli Pifano, la seconda dopo una buona incursione di Paraggio che serve al centro Eugenio Condolucci, ma il suo tiro termina debole tra le braccia dell’estremo difensore Di Matteo. Con il passare dei minuti cresce però la pressione dei padroni di casa. Alla mezz’ora la rete che sblocca la gara, con Marotta che si avventa sul pallone, dopo il doppio intervento miracoloso di Rossi, e sigla l’uno a zero per l’Atletico Faiano.

Al rientro negli spogliatoi, secondo cartellino giallo per il portiere biancorosso, per proteste. All’intervallo dunque, Olympic sotto di un uomo e di un gol. Nella ripresa subito una clamorosa occasione per capitan Acquaviva, che calcia alto da pochi passi. Passano pochi minuti ed è proprio lo stesso Acquaviva a superare Di Matteo per la rete del pareggio. Completamente un’altra squadra quella di De Sio nei secondi quarantacinque minuti di gioco. Al 19′ la rete del sorpasso con Marco Pifano che dopo aver superato un avversario batte Di Matteo per la seconda volta dopo un ravvicinato duello col portiere. Qualche altra buona occasione per gli ospiti prima del triplice fischio, specie con Viscido. Nel finale da registrare anche la seconda espulsione in casa Olympic, con Buonomo che si becca il rosso dalla panchina. Termina così la gara, con l’Olympic che può festeggiare la seconda vittoria consecutiva in campionato. L’Olympic Salerno, infine, nella giornata dell’Epifania ha aderito con una delegazione di giocatori accompagnati dal presidente del sodalizio biancorosso all’iniziativa organizzata dal Centro Coordinamento Salernitana Club e da Donation Italia “Viva la Befana”. I rappresentanti del club biancorosso hanno fatto visita al reparto di pediatria e chirurgia pediatrica insieme ad altre delegazioni e associazioni presenti avendo come fine la consegna di giocattoli e delle tradizionali calze ai piccoli ospiti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno.

TABELLINO

ATLETICO FAIANO: Di Matteo, Maresca, Falco, Frasca (8’st Mingo), Ler, Del Giudice, Marotta, Ascolese, Mazza, Ferrigno, D’Alessio (40’st Romano). A disposizione: Ben Nasr, Somma. Allenatore: Nappo

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Ragone (1’st Gargano), Bosco, Pifano F., Acquaviva, Trimarco, Pifano M., Buonomo (8’st Contente P.), Condolucci E., Apicella, Paraggio (36’st Viscido). A disposizione: Panella, Pederbelli, Condolucci A., De Fato. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Diomaiuta di Salerno

RETI: 30’pt Marotta (AF), 7’st Acquaviva (OS), 19’st Pifano M. (OS).

NOTE: Ammoniti: Del Giudice (AF), Apicella (OS). Espulsi Rossi, Buonomo (OS).

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php