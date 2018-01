Olympic Salerno, il girone d’andata si chiude con la Simone Fierro. Allievi e Giovanissimi al giro di boa.

Caccia al pokerissimo per l’Olympic Salerno che domenica mattina al “Figliolia” di Baronissi ospiterà per l’ultima giornata del girone d’andata la Simone Fierro. Reduce dal blitz esterno di Prepezzano con il Vignale, la compagine biancorossa vuole confermarsi come la più in forma dall’inizio del 2018 e con una vittoria sulla compagine picentina aprirebbe a nuovi scenari la seconda parte di stagione. Imperativo categorico per i ragazzi di Enzo De Sio è proiettarsi alla sola sfida di domenica contro una compagine alle prese con le turbolenze post sconfitta casalinga con il Real Bellizzi e desiderosa di riscattarsi per dare anch’essa un nuovo senso al campionato. Eccezion fatta per i lungodegenti, il tecnico dei delfini potrà contare sull’organico quasi al completo: Paraggio e Fabio Pifano tornano abili e arruolabili dopo lo stop per squalifica mentre Pivetta da questa settimana è rientrato in pianta stabile in gruppo. Arbitro del match sarà il sig. Nicola Valcaccia di Castellamare di Stabia.

Prima parte di stagione agli sgoccioli anche per le giovanili. Gli Allievi Provinciali di Paolo Rossi saranno di scena a Sant’Antonio Abate sul campo della LING Mondo Nazione senza Renna e Basso. Per Pelosi e compagni subito una ghiotta occasione per tornare ai tre punti dopo la beffa interna con la Sanseverinese al cospetto di un avversario non facile ma sicuramente alla portata di una squadra che non vuole mollare il treno play-off. Carichi a mille dopo la grande vittoria di Mercato San Severino, i Giovanissimi Provinciali di Alfredo Serritiello tornano a giocare tra le mura amiche del “Settembrino” dove riceveranno la visita dell’Olevano sul Tusciano. Dare continuità al blitz nella Valle dell’Irno rappresenterebbe una ulteriore iniezione di fiducia per i biancorossini. Big match per gli Esordienti 2005 Opes che al “De Gasperi” se la vedranno con la corazzata Terzo Tempo.

L’A.S.D. Olympic Salerno comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di scuola calcio per l’anno 2017-18 per le categorie Piccoli Amici per nati dal 1/1/2010 al 31/12/013, Pulcini: nati dall’ 1/1/2007 al 31/12/2009, Esordienti: nati dall’ 1/1/2005 al 31/12/2006, Giovanissimi: nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2004, Allievi: nati dall’ 1/1/2001 al 31/12/2002. Gli allenamenti si svolgeranno presso le seguenti strutture: “Centro Sociale” Via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno, “Tiki-Taka” campo di calcio a 5 coperto, via Wenner (Fratte), Salerno, campo sportivo “De Gasperi” quartiere Europa (Pastena) Salerno. Sarà disponibile il servizio minibus. La quale comprende: Tesseramento Figc, polizza assicurativa, visita medica con elettrocardiogramma, 2 completini e zainetto dell’Olympic Salerno, analisi posturale specialistica. Per ulteriori promo del decennale, scuola calcio portieri ed altre info sarà sufficiente rivolgersi al numero 3288090105 oppure consultare il sito internet www.olympicsalerno.it o inviare mail all’indirizzo info@olympicsalerno.it. La segreteria è aperta dal lunedi al venerdi dalle 16 alle 18 presso il Centro Sociale in via Vestuti, Quartiere Italia (Pastena) Salerno. L’Olympic Salerno comunica altresì il lancio del nuovo piano Marketing per la Stagione 2017/18 consultabile al seguente link http://www.olympicsalerno.it/partnership.php