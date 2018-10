Olympic, pari a reti bianche con la Valentino Mazzola.

Termina a reti bianche la prima gara ufficiale stagionale dell’Olympic Salerno. Al Nuovo Centro Sportivo di Casignano “F.Arcamone”, i biancorossi si dividono la posta in palio nel primo match del primo turno della Coppa Campania di Prima Categoria contro i padroni di casa della Valentino Mazzola. Mister De Sio lancia subito dal primo minuto i volti nuovi Malangone, Trezza e Viviano mentre siede in panchina l’ultimo arrivato, il difensore Federico De Domenico già visto in biancorosso ai tempi della Promozione e proveniente dallo Sporting Audax. In casa coperchiese mister Turco si affida al blocco di ex Honveed ingaggiato in estate con De Martino punta centrale. L’incontro permane sui binari dell’equilibrio dall’inizio alla fine con diverse occasioni per le due squadre che risentono ancora dei carichi di preparazione e peccano in fase di concretizzazione. Nella prima frazione le migliori chance per l’Olympic capitano sui piedi di Trezza che non riesce a sfruttare a dovere un paio di errati disimpegni della retroguardia di casa. Ci provano anche l’ex Chiariello e Condolucci ma Fasano non corre sostanziali pericoli. Discorso analogo sul versante opposto con Rossi che fa buona guardia sulle incursioni dei fratelli Romeo. I giallogranata minacciano la porta avversaria anche con Sebastiano dalla distanza ma il più pericoloso risulterà l’airone De Martino che nella ripresa sfiora il bersaglio grosso da azione di calcio piazzato. La girandola di cambi non scombussola i piani tattici e l’andamento regolare dell’incontro con l’Olympic pungente senza concretizzare con Condolucci ed Amato e gli irnini autori di buone trame di gioco con il neo entrato Lanzara ma ben contenuti dall’attenta difesa ospite. Qualificazione, per entrambe le squadre, rimandata alle rispettive sfide con il Tramonti che i colchoneros ospiteranno a Baronissi tra due settimane.

TABELLINO

VALENTINO MAZZOLA: Fasano, Minutolo, Di Giacomo, Vitale (15′ st Lanzara), De Simone, Vetromile, Scannapieco M. (24′ st Gammella), Sebastiano, De Martino, Romeo A., Romeo M. A disposizione: Gargano, D’Andrea, Pastore, Rachidi, De Cesare, Melillo. Allenatore: Turco

OLYMPIC SALERNO: Rossi, Malangone (25′ st Bosco), D’Amico, Contente P., Acquaviva (1′ st Trimarco), Albini, Chiariello, Paraggio (15′ st Condolucci A.), Trezza (38′ st Pederbelli), Viviano, Condolucci E. (22′ st Amato). A disposizione: Mugnani, De Domenico, Pifano, Scannapieco C. Allenatore: De Sio

ARBITRO: Cerulli di Battipaglia.

