L’ambasciatore del Kosovo relatore alla Festa di Pasqua del Panathlon Club Salerno.

“Lo Sport in Kosovo: storie di uomini e campioni” è l’interessante tema sul quale S. E. Alma Lama, Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, terrà una relazione in occasione della tradizionale “Festa di Pasqua” del Panathlon Club Salerno, in programma mercoledì 10 aprile alle 20:30, presso il Lloyd’s Baia Hotel.

L’ambasciatore, Alma Lama, coniugata e mamma di tre figli, ha iniziato la sua missione a Roma nel novembre 2016. Giornalista ed analista politico, dopo aver collaborato con prestigiose testate internazionali, è stata membro della Lega Democratica del Kosovo e, per due mandati, del Parlamento del Kosovo. Durante il primo, ha fatto parte della Commissione per l’Integrazione Europea; nel corso del secondo, è stata componente del Comitato per il Governo locale, per la Pubblica Amministrazione e per i Media. È stata, altresì, scelta tra 50 emergenti Donne Leader del Mondo da un programma del Dipartimento di Stato (USA), chiamato “Le donne nel Programma di Servizio Pubblico”, Wellesley College, 2012.

Interprete del ruolo di club di servizio, il sodalizio presieduto da Enzo Todaro da sempre si propone di promuovere occasioni di confronto che, peraltro, aiutino a conoscere e comprendere meglio esperienze, culture e vissuti altrui; tanto più se forieri dei valori alti ed universali dello sport.

All’incontro-conviviale saranno presenti le autorità civili e militari del territorio, ed i presidenti dei club Panathlon della regione.