Jomi Salerno, le ragazze tornano in campo contro la Casalgrande in campionato.

Messi da parte i festeggiamenti per il successo in Coppa Italia, la Jomi Salerno si rituffa in campionato. Capitan Coppola e compagne saranno di scena domani (sabato 9 febbraio) con inizio alle ore 18:30 tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Casalgrande Padana, formazione attualmente a quota 10 punti in classifica. Le padrone di casa andranno a caccia di un risultato positivo per continuare la marcia in testa alla classifica, la Casalgrande Padana si affiderà invece alle giocate di Fanton ed ai gol di Furlanetto per provare a mettere in difficoltà le campionesse d’Italia in carica. “Ho ancora qualche piccolo dubbio di formazione – afferma il tecnico Rajic – che scioglierò solo nell’immediata vigilia della gara. Nel corso della settimana, infatti, diverse atlete sono state alle prese con problemi influenzali, non ci fasciamo comunque la testa, stringiamo i denti ed andiamo avanti. Giochiamo davanti al pubblico amico, non possiamo permetterci assolutamente scherzi”. Sulla compagine ospite allenata da Lassouli poi il tecnico della Jomi Salerno aggiunge: “Non sarà sicuramente una gara facile, Casalgrande è una buona squadra che sta crescendo con il passare delle giornate. Hanno un roster di tutto rispetto che si è rinforzato anche con l’arrivo di Fanton. Inoltre, possono contare anche su Furlanetto che al momento è il capocannoniere del massimo campionato di serie A femminile. Per quanto ci riguarda – conclude Rajic – non possiamo assolutamente rilassarci, dobbiamo mettere da parte la vittoria in Coppa Italia, ora c’è da pensare al campionato”.