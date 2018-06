Jomi Salerno, confermata la partecipazione alla Champions League.

Le campionesse d’Italia della Jomi Salerno sono tra le 22 squadre ammesse alla EHF Champions League femminile della prossima stagione. La EHF (European Handball Federation) ha ratificato, nell’ambito del Congresso in corso di svolgimento a Glasgow (Scozia), l’iscrizione del club campione d’Italia alla più prestigiosa competizione per club. Le campane, seguite in panchina dal neo-allenatore Dragan Rajic, partiranno dalla fase di qualificazione, ovvero quella che precede l’accesso ai gironi. Con la Jomi Salerno, a contendersi due soli posti disponibili, anche le polacche del Lubin, le croate del Podravka, le turche del Muratpasa, le spagnole del Bera Bera, le serbe dello Jagodina, le romene del Craiova e le tedesche del Bietigheim. Il sorteggio che stabilirà le avversarie della Jomi Salerno è in programma il prossimo 27 giugno (ore 11) a Vienna, nella sede della Federazione Europea.

Queste nel dettaglio le otto formazioni ammesse alla fase di qualificazione:

MKS Perla Lublin (POL), HC Podravka Vegeta (CRO), Jomi Salerno (ITA), Muratpasa BSK (TUR), Super Amara Bera Bera (ESP), ZORK Jagodina (SRB), SCM Craiova (ROU), SG Bietigheim (GER).

Infine le quattordici squadre già qualificate ai gironi:

Györi Audi ETO KC (HUN), CSM Bucuresti (ROU), Buducnost (MNE), Rostov-Don (RUS), Metz Handball (FRA), Kobenhavn Handball (DEN), Vipers Kristiansand (NOR), Thüringer HC (GER), RK Krim Mercator (SLO), IK Sävehof (SWE), FTC-Rail Cargo Hungaria (HUN), Odense HC (DEN), Brest Bretagne Handball (FRA), Larvik HK (NOR), + Qualificata 1, + Qualificata 2.

Il sorteggio dei gironi si terrà il prossimo 29 giugno sempre a Vienna alle 12:30.