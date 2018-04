Jomi Salerno chiude la regular season con una vittoria a Ferrara.

Si chiude con un successo la Regular Season del campionato di serie A femminile della Jomi Salerno. La formazione allenata da coach Neven Hrupec si impone al Pala Boschetto di Ferrara contro l’Estense Ferrara con il risultato finale di 30 a 20. Capitan Coppola e compagne chiudono così in testa la stagione regolare con 42 punti all’attivo (in condominio con l’Indeco Conversano) ma avanti per una migliore differenza reti negli scontri diretti nei confronti della compagine pugliese. Parte subito forte la compagine salernitana che lascia davvero poco spazio alle avversarie guidate in panchina da Demeny Gyongyi. La prima frazione di gioco si chiude così con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 14 a 9. Nel secondo tempo l’Estense Ferrara prova a reagire ma capitan Coppola e compagne non hanno nessuna intenzione di abbassare la guardia. Trascinata dalle reti di Ilaria Dalla Costa, Valentina Landri (6 reti a referto per entrambe) e della solita Gomez (5 a referto per lei) la formazione allenata da coach Neven Hrupec allunga nel punteggio. Il match si chiude così con la vittoria della Jomi Salerno con il risultato finale di 30 a 20. Le salernitane portano così a casa altri due punti preziosi che le permettono di chiudere in vetta la Regular Season in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti contro l’Indeco Conversano. Ora spazio ai Play Off Scudetto.

Estense – Jomi Salerno 20-30 (primo tempo: 9-14)

Estense: Fantini, Brunetti 4, Poderi, Zuin, Estaque 1, Lo Biundo, Marrochi 9, Turra, Benincasa, Iacovello, Fabbricatore 2, Costa 4, Verrigni. All: Demeny Gyongyi

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta 2, Dalla Costa 6, De Somma 1, Coppola 4, Gomez 5, Prunster, Napoletano 3, Lauretti, Casale 3, Landri 6. All: Neven Hrupec

Arbitri: Rosca – Merisi