Ginnastica Salerno pronta per le finali nazionali di Torino.

Le squadre maschile e femminile di Ginnastica Salerno si preparano per la finale del Campionato Italiano Nazionale di Ginnastica Artistica di Serie A e Serie B, in programma venerdì 8 e sabato 9 Giugno 2018 al PalaVela di Torino.

Dopo le vittorie conseguite ad Arezzo e Milano, le squadre sono alla guida della classifica in serie A per la maschile con punti 326,700 sulla Spes Mestre a 319,850, mentre la femminile è in testa in serie B con il punteggio di 286,016 sulla G.S. Audace a 282,417.

Questo fine settimana potrebbe accadere qualcosa di storico, per la prima volta nel centro-sud, una squadra di ginnastica artistica potrebbe salire la vetta più alta d’Italia e vincere lo scudetto, ma non basta, contemporaneamente anche la squadra femminile potrebbe vincere il campionato di serie B e raggiungere l’ambita promozione.

La squadra maschile in partenza sarà composta da: Nicola Bartolini, Tommaso De Vecchis, il croato Filip Ude, Gianmarco Di Cerbo, Salvatore Maresca, Valerio Darino e Simone Stanzione accompagnati dal coach Serguei Ouadalov, dal Direttore Sportivo Antonello Di Cerbo e dal Presidente Juliana Sulce.

La squadra femminile sarà composta da: Emily Armi, Rebecca Dotti, Giulia Paglia, Ilaria Tini, Vittoria De Filippi, Andrea Noemi Toscano e Daniela Pieretti accompagnate dal coach Massimo Gallina e dal Tecnico Francesca Di Cerbo.

“Un misto di tensione ed emozioni stanno accompagnando i nostri ginnasti e ginnaste in questi ultimi giorni – dichiara Juliana Sulce Presidente della Società Ginnastica Salerno – Gioie come queste ti ripagano di tutto l’impegno e la fatica di un anno intero. Non mi resta che fare un forte in bocca al lupo a tutti e attendere a dita incrociate di raggiungere i traguardi da tempo attesi.”