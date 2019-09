Genea Handball Lanzara, arriva il portiere spagnolo Gomez.

Nuovo arrivo in casa Genea Handball Lanzara. Il sodalizio salernitano, prossimamente impegnato nel campionato nazionale di Serie B maschile di pallamano, è lieto di annunciare l’ arrivo del portiere spagnolo Gonzalo Castaño Gomez.

20 anni, originario di Logroño, Gonzalo Castaño nonostante la giovane età ha dalla sua parte già importanti esperienze, avendo tra l’altro affrontato nei campionati giovanili con la squadra del Knet Calasancio compagini del calibro del Barcelona Lassa, Alcobendas, Montealbor.

“ Ho iniziato a praticare pallamano all’ età di 12 anni – dichiara Gonzalo Castaño – giocando nei campionati spagnoli sia con la squadra del Naturhouse La Rioja, avente sede a Logroño, città in cui vivo, sia con la squadra del C.P. Calasancio, con la quale ci siamo classificati al sesto posto nel 2017.

Attualmente il C.P. Calasancio milita nella seconda divisione spagnola, spesso ho avuto comunque la possibilità di allenarmi con la prima squadra del La Rioja, negli ultimi anni impegnata in Coppa EHF.

Gioco come portiere, ruolo che sin dall’ inizio mi ha affascinato. Ho avuto la possibilità di disputare i primi allenamenti con la Genea Handball Lanzara e l’ impressione che ho avuto è stata molto positiva. Mi ha colpito la professionalità e l’ esperienza del nuovo tecnico Nikola Manojlovic, i ragazzi sono giovani ma bravi, competitivi e personalmente li ritengo molto simpatici, questo mi ha aiutato molto facendomi sentire in poco tempo come se fossi a casa.

Ho avuto modo di parlare del progetto societario, ci sono stati tanti cambiamenti, il gruppo è giovane ed ha bisogno di crescere e di fare esperienza, io spero di contribuire maggiormente agli obiettivi della squadra in questo periodo a Salerno. Da questo percorso nel campionato italiano mi aspetto di divertirmi e raggiungere bei risultati con tutto il gruppo ”.

Gonzalo Castaño Gomez rappresenta il terzo volto nuovo in casa Genea Handball Lanzara, dopo l’ arrivo del tecnico Nikola Manojlovic e del terzino quattordicenne Christian Manojlovic. Le novità nel roster, sempre sulla giovane ‘ linea verde ‘ adottata dalla società, non si concludono comunque qui.

Nel frattempo, il gruppo è alla quarta settimana di lavoro, improntato sin dall’ inizio su tutti gli aspetti (fisico, tecnico e tattico) e man mano avrà bisogno di trovare il giusto amalgama. Senza dubbio, la Genea Handball Lanzara sarà la squadra dall’ età media più giovane rispetto a tutte le altre partecipanti al prossimo campionato di Serie B maschile.