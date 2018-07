Educamp 2018, festa finale del progetto Coni Salerno venerdì 6 al Lido Esercito.

Festa finale per questa edizione di “Educamp 2018”, progetto nazionale CONI ed organizzato dalla Delegazione Provinciale CONI di Salerno che ha registrato la presenza di circa 700 ragazzi.

Il Delegato Provinciale Paola Berardino, lo staff del CONI, gli istruttori, i volontari, saluteranno tutti partecipanti e le loro famiglie il giorno venerdì 6 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso il “Lido dell’Esercito” in via Salvador Allende-Salerno, l’accogliente sede che ha ospitato questa entusiasmante iniziativa.

Quattro settimane vissute intensamente all’insegna dei sani valori dello Sport con la pratica di numerose discipline (atletica, arrampicata, arti marziali, canoa, ciclismo, danza sportiva, equitazione, ginnastica, golf, judo, jujitsu, kung fu, nuoto, pallacanestro, rafting, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro con l’arco, vela, beach badminton, beach handball, beach rugby, beach soccer, beach tennis, beach volley, bocce, pallapugno) ma anche tanto divertimento ed impegno con le attività ludico-ricreative (Libroattivo, Papà ti salvo io, Pompieropoli, Acrobatica Aerea, Crea fumetto, Teatranimando, Playmusic, Paintart, Bricolage, Sport della Mente).

Grande soddisfazione per le numerose presenze registrate, per il grande successo ottenuto e per i positivi riscontri da parte dei genitori.