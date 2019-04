Club Mai Sola Salernitana invita i tifosi ad andare allo stadio per la partita contro il Cittadellaa.

dal presidente del Club Mai Sola Salernitana Antonio Carmando riceviamo e pubblichiamo

ll presidente del Club Mai Sola, Antonio Carmando, con il Consiglio Direttivo, Invita, non solo i soci iscritti al Club a partecipare alla partita di domani sabato 13 aprile contro il Cittadella, ma l’intera tifoseria, ad essere presente a sostenere Sua Maestà La Salernitana, perché l’unione fa la forza, e ribadendo che l’attuale dirigenza con sapienza e sagacia ha saputo riportarci dove meritiamo, e che per il futuro sicurAmente breve potrà darci soddisfazioni che non viviamo da molti Anni.

Queste parole dettate dal nostro cuore di innamorati della squadra della nostra città, perché difendere la categoria, vuol dire, stare un passo avanti per avvicinarci al nostro sogno.

Nell’incontro avuto a Roma, dove è stato presente il nostro presidente, insieme ad una delegazione della Curva Sud, sono state chiarite tante dinamiche sia societarie che di squadra dell’anno in corso, sono state messe in evidenza, gli errori di gestione commessi, e la società nelle persone dei CO-PATRON LOTITO E MEZZAROMA, ha manifestato a chiare lettere che il loro intento è quello di portare la nostra città in Serie A.

Sabato il Principe degli Stadi, dovrà essere pieno, per far sentire ai nostri giocatori tutta la nostra passione, e far tremare le gambe ai giocatori avversari.

E vogliamo chiudere con un coro della curva Sud Siberiano:

Voglio tifare tutto l’anno, ed è per questo che sono qua,

amo i granata vincitori

Andiamo prendi la sciarpa e la bandiera e vieni con noi

Portiamo il vero tifo in tutta Italia e nelle città………….

La curva noi coloriamo di granata ……. ..

Il Presidente

Antonio Carmando