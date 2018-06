Ci sarà anche Dan Peterson al Goldbet Bits Festival.

Manca meno di un mese ad una nuova stagione di divertimento al Goldbet Bits Festival, il primo Street Festival 100% gratuito, in programma dal 12 al 15 luglio, in Piazza Salerno Capitale.

In un contesto di aggregazione giovanile, da sempre il Bits (acronimo di Basket in The Street) nasce con l’intento di trasmettere i valori, attraverso la passione per lo sport, che ricopre un ruolo di protagonista indiscusso della rassegna.

Partendo dal torneo di basket 3×3 Italia, Gold maschile e Pink femminile, dove Salerno si riconferma unica tappa in Campania, i vincitori potranno accedere alle finali nazionali di Riccione, sognando i prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Negli spazi aperti del Bits Village, alla pallacanestro si affiancheranno una serie di attività, cosiddette di strada, tra cui lo skate, i roller, il calcio e la breakdance che, con lezioni aperte e laboratori, sarà la disciplina new entry di quest’anno.

Dopo il successo della scorsa edizione, il Goldbet Bits Festival presterà ancora una volta il fianco alla formazione.

Nell’ambito del workshop “LEADERSHIP A TUTTO CAMPO”, a cura di Virvelle, con l’obiettivo di sviluppare la leadership per vincere in squadra , che si terrà al Grand Hotel Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1), nei giorni 12-13 Luglio, sarà presente un ospite d’eccezione: il coach Dan Peterson.

Tra gli allenatori più vincenti e amati del basket in Italia, Mr Dan Peterson è anche un apprezzato business coach, mettendo in gioco le sue capacità comunicative e motivazionali sui temi della leadership e dell’efficacia personale, avvicinando il mondo dello sport alle dinamiche aziendali.

A seguito del corso, il 13 luglio, tutti gli appassionati potranno prendere parte ad uno speciale dedicato, che avrà come protagonista Dan Peterson al Goldbet Bits Festival, con interventi, domande e curiosità.

Il workshop ha una durata di 16 ore.

Per info: 089.221440 – www.virvelle.com – segreteria@virvelle.com