Coronavirus, anche il Ruggi pieno.

Al Ruggi di Salerno si registra già il pienone: esauriti, infatti, i 6 posti di terapia sub-intensiva, con 3 persone intubate, e gli 8 di malattie infettive. Ma, in attesa della struttura modulare che sarà allestita nell’area esterna, consentendo di portare gli attuali 40-45 posti letto previsti in provincia a circa 70 – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – apriranno i battenti stamattina gli 8 posti dell’altro reparto di malattie infettive. Attualmente in via San Leonardo sono 19 i posti già attivi, di cui 11 di terapia intensiva e sub-intensiva: 8 di degenza ordinaria covid-19, 6 terapia sub intensiva, 2 di terapia intensiva, a cui si aggiungono altri 3 presso il pronto soccorso. A questi vanno aggiunti altri 10 a intensità di cura crescente, con possibilità di ventilazione assistita e monitoraggio dei parametri vitali a letto dell’assistito, e 5 di terapia intensiva.

