Povertà, dati Eurostat, Cirielli (FdI): Campania ultima grazie a De Luca.

“Non dovevamo essere più ultimi in Italia. Ora lo siamo anche in Europa grazie a De Luca e al Pd. Vadano a casa”. Così il Questore della Camera dei Deputati e candidato alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli interviene, con ironia, sul suo profilo Facebook dopo la pubblicazione dei dati Eurostat 2018 sulla povertà.

In Campania e Sicilia, infatti, più di quattro persone su dieci sono a rischio povertà, ossia hanno un reddito disponibile, dopo i trasferimenti sociali, inferiore al 60% di quello medio nazionale. Si tratta del livello più alto nell’Unione Europea: in Campania il rischio povertà passa dal 34,3 del 2017 al 41,4% di oggi, mentre il dato della Sicilia (ultima prima della rilevazione del 2018), ora superata dalla Campania, è in calo al 40,7%.