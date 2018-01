Non c’è Mara Carfagna, impegnata in due listini proporzionali a Napoli, per la Camera dei Deputati ma ci sono al Senato i nomi di Luigi Cesaro e Sandra Lonardo. Ecco tutti i nomi.

LISTINO CAMERA DEI DEPUTATI

Vincenzo Fasano Marzia Ferrajoli Gigi Casciello Rossella Sessa

LISTINO SENATO DELLA REPUBBLICA