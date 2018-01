Vigili stagionali: non ci stiamo ad essere sminuiti.

dai Vigili Urbani Stagionali di Salerno riceviamo e pubblichiamo

In merito ad un articolo pubblicato oggi, martedì 9 gennaio 2018, da un noto quotidiano salernitano, gli agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato (c.d. stagionali), si dissociano da quanto scritto in merito al fatto che gli agenti in questione non sappiano “…dare l’alt a un’auto in modo utile o gestire un incrocio…”.

Tali affermazioni ledono la dignità professionale di chi opera con indiscussa capacità la mansione di agente di polizia stradale.

Gli agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato lamentano di non essere adeguatamente equipaggiati per svolgere correttamente ed in sicurezza la mansione di vigile urbano.

Inoltre gli agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato sono praticamente sprovvisti di uniforme d’ordinanza, situazione indecorosa per chi opera nel settore della vigilanza e che espone, tra le altre cose, gli stessi ad operare in situazione di pericolo in quanto spogliati di fatto dall’autorevolezza della divisa stessa.