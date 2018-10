Ultimo in concerto al PalaSele di Eboli il 27 aprile 2019.

Grandissimo successo di pubblico per ULTIMO, il giovane cantautore romano che, a pochi giorni dall’apertura delle vendite del suo nuovo COLPA DELLE FAVOLE TOUR, registra già numeri record di biglietti venduti e sceglie Eboli come nuova e, per di più, prima tappa del suo già attesissimo tour, prodotto da VIVO Concerti. La prima volta live di Ultimo al PalaSele, a cura di Anni 60 produzioni, è fissata per sabato 27 aprile 2019. I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle ore 11 di domani, mercoledì 24 ottobre, e da sabato 27 ottobre nelle prevendite abituali (per info www.anni60produzioni.com, 089 4688156). RTL 102.5 è partner ufficiale del Tour.

Traguardi importantissimi per ULTIMO, 22enne romano, vincitore nella sezione nuove proposte a Sanremo 2018 con il singolo “Il ballo delle incertezze”, certificato disco di Platino, con il Platino del suo primo album “Peter Pan”, l’ulteriore certificazione Platino del brano “Poesia senza Veli”, secondo estratto dal disco “Peter Pan” e i sold out delle dodici date del suo “Peter Pan Tour 2018” nel mese di maggio.

Classe 1996, Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO, inizia a studiare musica all’età di 8 anni al conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Da quel momento non ha mai abbandonato la passione per la musica. Niccolò ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni, elaborando con il tempo un suo stile che combina cantautorato italiano e hip hop. Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro – iniziando così una collaborazione con l’etichetta – e nel marzo 2017 pubblica il suo singolo d’esordio “Chiave”. A ottobre 2017 debutta con il suo album d’esordio “Pianeti” – certificato Platino – ed attualmente ancora nella top 20 dei dischi più venduti in Italia e, l’omonimo singolo ottiene la certificazione Oro. Il 9 febbraio è uscito il nuovo album intitolato “Peter Pan” (Honiro distr. Believe) certificato disco di Platino, che ha esordito ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk e, ad oggi è ancora l’album più venduto degli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Il 14 settembre il cantautore ha pubblicato il suo nuovo singolo “Cascare nei tuoi occhi” (disco d’Oro), terzo brano estratto dal disco “Peter Pan” già certificato disco di Platino, un’intensa ballata dalle sonorità accattivanti.

IL CALENDARIO LIVE DEL PALASELE Cresce senza sosta il calendario live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli, tappa imprescindibile dei più attesi tour nazionali. Un palcoscenico dove, da novembre in poi, si esibiranno Laura Pausini (il 3 e 4 novembre, FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018), Claudio Baglioni (il 10 e 11 novembre con AL CENTRO TOUR), Cesare Cremonini (il 5 dicembre con il CREMONINI LIVE 2018), Emma (18 febbraio, ESSERE QUI TOUR – EXIT EDITION 2019), negramaro (11 marzo, AMORE CHE TORNI TOUR INDOOR), Alessandra Amoroso (23 marzo e 4 maggio, 10 TOUR), Thegiornalisti (28 marzo, LOVE TOUR), Fedez (30 marzo), Ultimo (27 aprile, COLPA DELLE FAVOLE TOUR), Raf-Tozzi (7 maggio), Marco Mengoni (18 maggio, #MENGONILIVE2019). Per informazioni 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.