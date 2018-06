Tutta l’energia del Caffè Trucillo a TedxSalerno, sabato 30 a Palazzo Innovazione.

C’è una motivazione profonda che unisce la filosofia del più importante format internazionale di conferenze e meeting sulle “idee che meritano di essere diffuse”, che per la prima volta sbarca a Salerno, e un’azienda salernitana che da settant’anni mira a produrre caffè di qualità e a diffondere la cultura dell’Espresso Italiano a livello internazionale.

Nasce da questo presupposto la collaborazione fra TedxSalerno, prima edizione in programma sabato 30 giugno a Palazzo Innovazione, e Trucillo, la storica torrefazione che del cambiamento ha fatto il suo leit motiv, invitata a partecipare come unico technical partner dell’evento.

«La nostra mission sposa in pieno le finalità di questo evento. Ci sentiamo molto vicini a Tedx Salerno che fa dell’innovazione il suo cardine – dichiara Antonia Trucillo, Responsabile Marketing dell’azienda – esattamente come noi, che da anni, anche con l’Accademia, riusciamo con successo ad esportare la cultura, la tradizione di un rito che viene ammirata in tutto il mondo. In quest’ottica siamo convinti anche che l’innovazione non sia una scelta, ma un obbligo per le aziende che vogliono crescere, migliorare, confrontarsi. C’è bisogno di aprirsi alla contaminazione anche partecipando ad eventi così prestigiosi. Siamo fieri di essere stati scelti».

È per questo che Trucillo si “adeguerà” al parterre proponendo una selezione di due singole origini specialty, pensate per i metodi alternativi di estrazione (V60, Aeropress, Cold Brew, Chemex, French Press, Clever) e destinati a consumatori consapevoli e attenti a tutte le fasi del processo di produzione del caffè.

«Si tratta di due prodotti di cui abbiamo selezionato l’intera filiera produttiva, visitando le piantagioni, verificando le condizioni di lavoro e l’integrità delle fasi di coltivazione, raccolta e lavorazione” – continua Antonia, appena tornata dalla Colombia – Il risultato di questo lavoro sono due origini, che garantiscono flavour e aromi unici, sia in fase di macinatura che di estrazione. Li abbiamo progettati dopo un intenso lavoro di ascolto delle esigenze dei nostri clienti nel mondo e un’altrettanta intensa fase di ricerca».

“Ideas Worth Spreading” (idee utili da divulgare): ecco la mission della fondazione globale nata nel 1984 con l’obiettivo di unire innovatori provenienti da tre mondi diversi: Technology, Entertainment, Design. Tema “Onde”: l’onda come forza motrice del cambiamento e allo stesso tempo come punto di connessione, l’onda da seguire e, quando necessario, da cavalcare è il filo conduttore scelto per il debutto salernitano del TEDx.