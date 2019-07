Tony Colombo in concerto alle Rocce Rosse del Lloyd’s Baia Hotel sabato 13.

Sabato 13 Luglio 2019, presso il complesse dell’LLOYD’S BEACH BAIA, un evento imperdibile Tony Colombo in concerto.

“Ti aspetto all’altare”: è questo il titolo del suo ultimo tour, lo stesso del singolo del famoso artista neomelodico che fa da colonna sonora a migliaia di proposte di matrimonio, presente anche nel film “La paranza dei bambini” (del regista Claudio Giovannesi, tratto dal best seller di Roberto Saviano), pezzo che è stato suonato addirittura nelle discoteche d’Italia e il cui video su Youtube ha raggiunto 25 milioni di visualizzazioni.

Tony colombo è’ palermitano è uno dei cantanti neomelodici più noti del momento, , lui palermitano che ma ama da sempre cantare in napoletano

Classe ’86, di origini siciliane, faccia da bravo ragazzo, ha iniziato a cantare (e a comporre le sue canzoni) in età precoce: si è esibito per la prima volta in pubblico a soli 6 anni incitato dal grande Mario Merola che da subito ha apprezzato le sue doti canore; all’età di 7 anni ha inciso il primo CD.

Nel 1994 incide il suo primo cd, che vende 23.000 copie, a 9 anni, nel 1996, esce il secondo cd, nello stesso anno del suo primo concerto, in Belgio, con un numero di spettatori vicino ai 15.000. Il 1997 è l’anno della sua consacrazione quando partecipa a svariate trasmissioni televisive locali a Torino, Milano e Roma.

Ha all’attivo ben 24 album registrati in studio, cover importanti e la colonna sonora del film Tatanka. Tiene concerti in tutto il mondo, America compresa, ed è spesso protagonista di programmi (reality e talk) nazionali.

La sua musica, che si rifà alla tradizione della canzone napoletana, piace tanto anche ai calciatori (come Lorenzo Insigne, Gigi Donnarumma e Paolo Cannavaro) che condividono sui social stories che li vedono impegnati nell’intonare sue canzoni.

«La sua musica coinvolge v tutti visto che il suo pubblico è trasversale, va dal fruttivendolo al magistrato, dall’adolescente alla nonna. “Il motivo del mio successo? “Essere rimasto una persona genuina e semplice” dice spesso il musicista parlermitano.

IL concerto è organizzato dal management dell’Oltre Bistro Mediterraneo con il supporto dell’associazione Urban Suit e delle pubbliche relazioni delle Rocce Rosse