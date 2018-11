Todis Salerno, a Marigliano la quarta sconfitta in altrettante gare.

Quarta sconfitta in altrettanti match per la Todis Salerno. Al PalaNapolitano di Marigliano granatine ko 67-55 contro le padrone di casa della NewCap. Letale il parziale di 24-10 nell’ultimo quarto.

Starting five con Cigic, Giulivo, Dalila Paradisi, Manolova e capitan Di Donato, ex di turno. Apre le danze la compagine locale, poi Salerno si sveglia e in 2’ piazza un parziale di 2-7 firmato Manolova-Cigic. Arrotondano Giulivo e Di Donato ma le mariglianesi restano in scia con la tripla di Merola a metà periodo (7-11). A 3’ dalla prima interruzione il team di casa raggiunge la parità. Salerno non sfrutta i liberi e così la NewCap resta punto a punto. Sulla sirena di fine quarto cenerini Cenerini centra il 14-17. Alla ripresa le locali si rifanno sotto, Salerno non segna per 3’ ma le avversarie ne approfittano relativamente: a metà secondo quarto è 19-19. La bomba di Ledda vale l’allungo sul 21-26 a 2’40” dall’intervallo lungo, non senza qualche disattenzione difensiva di troppo. Risponde Fedele da tre, sul capovolgimento Di Donato fa 24-28 per l’half time.

Un punto a testa alla ripresa, poi Minadeo viene lasciata libera di prendere la mira dalla distanza: lo fa bene e manda in visibilio il pubblico locale. L’asse Di Donato-Cigic confeziona un nuovo +4 Salerno a 7’ dalla mezzora (29-33). Marigliano non molla: tra qualche discutibile decisione arbitrale e una serie di errori su ambo i fronti, a metà terzo periodo la Todis è avanti 34-37 ma difetta in attenzione nei rimbalzi difensivi. Un po’ di sfortuna, pure, perché il canestro sputa fuori diversi tentativi ospiti. Si lotta. Cigic +5 a 3’30” da fine periodo ma Marigliano pareggia con Fedele e la tripla di Bonavolta (39 pari a 2’ dal 30’). A segno le incursioni di Esposito da un lato e Manolova dall’altro. Basse percentuali sui liberi per Salerno ma Giada Paradisi mette quelli del 43-45 con cui si va all’ultimo riposo. Le ospiti, però, hanno sulla coscienza più di un contropiede sbagliato e poca lucidità finalizzativa. Il quarto periodo si apre con un bel canestro di Giulivo su filtrante di Cigic ma Sellitto firma il 48-47 a 7’40” dal termine. La replica è affidata a Ledda, finta e penetrazione vincente. Equilibrio su tutto. Giulivo segna (49-51) e guadagna fallo ma ancora una volta dalla lunetta Salerno non è lucida. Neppure Cigic, sul tecnico chiamato dai direttori di gara a 6’ in un clima infuocato. Gerundo per il nuovo sorpasso mariglianese (54-53) a 4’ dalla sirena. Si segna pochissimo ma quando Gammella fa il 58-55 a 1’41” dalla fine è segnale negativo per Salerno. Bonavolta attacca bene il canestro all’inizio dell’ultimo minuto per il +5, Di Donato e compagne perde testa e partita: finisce 67-55, notte fonda per la Todis che resta ultima senza punti.

TABELLINO – NEWCAP MARIGLIANO-TODIS SALERNO 64-55 (14-17; 24-28; 43-45)

MARIGLIANO: Minadeo 19, Esposito 6, Bonavolta 3, Iorio 1, Merola 6, Coppola, Gammella 2, Sapio, Sellitto 9, Fedele 17, Gerundo 4, Durevole. All: Caruso.

SALERNO: Cigic 12, G. Paradisi 9, Zacà ne, Cenerini 2, Fumo ne, Di Donato 9, Ledda 6, Martella, Giulivo 15, D. Paradisi, Manolova 7, Scolpini. All: Dello Iacono.

Arbitri: Argenio di Mercogliano e Petrillo di Avellino