SI.Net Servizi Informatici apre sede a Capaccio.

SI.Net Servizi Informatici, azienda operante nei servizi e nella consulenza informatica per PA e privati, si espande per offrire una presenza sempre più capillare sul territorio nazionale e agli uffici operativi di Legnano (MI) affianca la sede di Capaccio, in provincia di Salerno, aperta a metà 2018.

Attiva da 16 anni, con l’esperienza acquisita affiancando oltre 100 enti, un bacino di utenti di oltre 800.000 cittadini e la fornitura di soluzioni informatiche per svariate aziende anche di dimensioni notevoli, SI.Net rappresenta una nuova realtà imprenditoriale importante per il Sud Italia ed in particolare per la provincia di Salerno.

La sede campana è stata scelta per intercettare le possibilità offerte da un territorio in grande fermento sia nel settore della Pubblica Amministrazione che in quello delle piccole e medie imprese, presenti numerose sul territorio e da sempre attrici dell’economia nazionale.

Si tratta di una interessante opportunità di crescita anche per il territorio della Piana del Sele e di tutta la provincia, in quanto i piani di ampliamento dell’azienda potranno condurre alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Dopo il suo insediamento sul territorio cilentano, SI.Net ha già intrapreso la propria attività ed ha organizzato un seminario gratuito, tenutosi lo scorso ottobre, sul Decreto legislativo 101/2018, che ha armonizzato il Codice della privacy (D.L. 196/2003) alle indicazioni del Regolamento UE 2016/679 (meglio noto come GDPR).

Rivolto agli operatori della PA e tenuto dagli esperti di SI.Net, alcuni dei quali docenti presso l’Università di Milano, il seminario ha destato grande interesse e si è rivelato una utile occasione di approfondimento e chiarimento di tematiche pratiche che possono presentarsi nel trattamento e nella pubblicazione dei dati personali.

Si è trattato del primo di una serie di seminari che SI.Net offre periodicamente agli operatori del settore IT pubblico su tutto il territorio italiano con lo scopo di informarli sulle più recenti novità normative e sulle ricadute pratiche che queste hanno nell’attività ordinaria.