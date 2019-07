“Salerno – Costa d’Amalfi International Airport Master Plan presentation”, venerdì 12 a Palazzo di Città.

Venerdì, 12 luglio alle ore 18.00, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città a Salerno, si terrà la presentazione del Master Plan dell’aeroporto internazionale di Salerno “Costa d’Amalfi”.

Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il Sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, il Sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe.

Introdurrà i lavori il Presidente della IV Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone. Sono poi previsti gli interventi del Presidente Cda dell’aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi” SpA, Antonio Ferraro, l’Amministratore Delegato GESAC SpA, Roberto Barbieri, il Presidente Cda GESAC SpA, Carlo Borgomeo, il Presidente CCIAA Salerno, Andrea Prete e, per la Rete Ferroviaria Italiana, Lucio Menta.

Concluderà i lavori il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca.

“È una svolta importante – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Da Ottobre 2019 saranno “dirottati” da Capodichino 4500 voli di linea all’anno. Questa infrastruttura riveste una grande importanza, non solo per la provincia salernitana, ma anche per i territori limitrofi nella logica di sistema che ha caratterizzato il nostro operato, insieme a Regione Campania e Comuni tutti. In sinergia ci muoviamo per lo sviluppo del turismo e delle nostre comunità. Ne parliamo venerdì 12 Luglio al Comune di Salerno.”