Movimento Cava Attiva, consegnati al 3° Circolo Didattico i 7 pc acquistati con la cena di solidarietà.

Un gesto concreto di solidarietà per ridare il sorriso ai bambini. Missione compiuta da parte dell’Associazione socio-culturale “Movimento Cava Attiva”, che grazie ai fondi raccolti con una “cena di solidarietà” ha donato 7 personal computer al 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (Sa), ed in particolare al Plesso della SS. Annunziata, in sostituzione di quelli trafugati nello scorso mese di settembre.

La consegna dei pc è avvenuta lunedì 21 gennaio 2019 presso la sede centrale del 3° Circolo Didattico, sita nella frazione di Pregiato. È stato il Presidente di MCA, l’Avv. Riccardo Senatore, accompagnato dalla Vice Presidente, Marisa Annunziata, e da altri componenti dell’associazione metelliana, a consegnare ufficialmente i personal computer alla Dirigente scolastica, Raffaelina Trapanese. Presenti anche Maria Palmieri e Maria Assunta Medolla, docenti responsabili del Plesso della SS. Annunziata.

Profonda gratitudine per l’iniziativa andata a buon fine è stata manifestata sia dalla Dirigente scolastica che dalle docenti intervenute: «Ringraziamo di cuore l’Associazione “Movimento Cava Attiva” per tutto ciò – ed è davvero tanto – che è riuscita a fare per noi e soprattutto per i nostri bambini. In questo modo ci hanno dato l’opportunità di continuare adeguatamente il nostro lavoro. Adesso la nostra didattica potrà finalmente ritornare ad essere anche informatica».

Molto soddisfatto anche il Presidente dell’Associazione MCA, l’Avv. Riccardo Senatore: «Siamo felici di aver concretizzato l’impegno di ripristinare per tanti bambini il percorso formativo tecnologico bruscamente interrotto dallo sciagurato episodio dello scorso mese di settembre. Si è trattato di un’iniziativa particolarmente gratificante ed “aggregante”, che ha coinvolto varie associazioni e realtà cittadine, impegnatesi tutte proficuamente per la buona riuscita dell’evento».

L’acquisto dei 7 personal computer è stato finanziato con i 2mila euro raccolti soprattutto grazie alla “cena di solidarietà” svoltasi il 19 dicembre presso LAB 13 – Opificio del Gusto, ma anche con le elargizioni da parte di singoli cittadini e con i fondi raccolti dalla cooperativa sociale Cava Felix e dalle associazioni Annova, Cava Storie, Exedra e Sei di Cava se… attraverso dei salvadanai posizionati presso varie realtà della frazione SS. Annunziata.

Si ringraziano, inoltre, per il sostegno dato all’iniziativa le associazioni Cuba World ed “I Cavalieri della Bolla Pontificia” e l’Ufficio Stampa dell’agenzia di comunicazione MTN Company. Così come un plauso va rivolto a tutti coloro che hanno offerto i doni in occasione della “cena di solidarietà”: Cicalese Ceramiche – Celano Cristian (SS. Annunziata) – Sartoria Laura Milite – Pasticceria da Patrizio – Caseificio Stella di Fisciano – Dolce Natura Ciro Sorrentino – Ceramicando di Anna Maria Santoriello.

Un’ampia sinergia, dunque, che ha “partorito” il risultato auspicato. Un’azione solidale che ha almeno parzialmente “annullato” i nefasti effetti del clamoroso furto del settembre 2018, quando dal Plesso della SS. Annunziata furono sottratti ben 21 computer ed altro materiale elettronico.

«Il Movimento Cava Attiva ovviamente non si propone solo questo tipo di attività – chiosa il Presidente Riccardo Senatore – ma sicuramente saremo sempre attenti e vigili in tema di iniziative di solidarietà, alle quali affiancheremo anche progetti di carattere culturale».